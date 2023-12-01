"Газпром" 4 декабря начнет второй раунд замещения евробондов-2027 в евро

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" 4 декабря начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов "Газпрома" в евро с погашением в феврале 2027 года, следует из раскрытия компании.

Эмитент может разместить до 682 187 облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем доразмещения составляет 682,2 млн евро, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2027 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале этого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 1,5%, ближайшая дата выплаты купона - 17 февраля. Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 32% выпуска.

Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 по Москве 4 декабря до 15:00 12 декабря. Планируемое окончание размещения - 18 декабря или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Компания производит замещение евробондов по стандартной схеме, которая включает биржевой и внебиржевой транши. По условиям замещения, биржевой транш предназначен для инвесторов, чьи права учитываются российскими депозитариями, а местом хранения евробондов является НРД, внебиржевой - также для инвесторов, чьи права учитываются депозитариями РФ, но евробонды хранятся в Euroclear/Clearstream. В сообщении "Газпрома" отмечается, что Euroclear и Clearstream не исполняют поручение на перевод еврооблигаций, поданное от одного брокера, если его объем в денежном выражении составляет менее 100 тыс. евро (размер минимального торгового лота - ИФ). В связи с этим рекомендуется подавать поручения на перевод еврооблигаций объемом не менее 100 тыс. евро.

"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. За это время были проведены доразмещения долларовых выпусков с погашением в марте и июне 2027 года, выпуска в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году и выпуска в швейцарских франках с погашением в 2027 году, а также долларовых выпусков с погашением в 2026, 2028, 2030, 2031, 2034 и 2037 годах.

С сентября компания начала проведение вторых раундов замещения выпусков, номинированных в евро.

"Газпром" ранее отмечал, что в соответствии с указом президента исполняет обязательства, связанные с еврооблигациями, путем их обмена на замещающие облигации своего дочернего общества ООО "Газпром капитал". Держателям еврооблигаций, которые их не обменяли, выплаты производятся в соответствии с кредитно-эмиссионной документацией, то есть через платежного агента.