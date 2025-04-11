Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,22%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу подрастает на фоне усиления спроса на риск после решения президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на импорт из ряда стран. Кроме того, участники рынка надеются на продвижение процесса урегулирования российско-украинского конфликта. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос на 0,22% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2770,48 пункта (+0,22%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 2%.

Подорожали акции "Полюса" (+2%), банка ВТБ (+1,8%), "Группы компаний ПИК" (+1,4%), "ВК" (+1,4%), "ФосАгро" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "НЛМК" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), Сбербанка (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%) и "префы" Сбербанка (+0,4%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,6%), "Русала" (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,1%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В то же время тарифы в отношении китайского импорта повышаются до 125%.

США смягчили позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент. Он подтвердил, что пауза касается только ответных пошлин, и на время приостановки в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%.

Президент Трамп в четверг выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине и призвал ускорить этот процесс. "Нам нужно двигаться быстрее", - сказал он в Белом доме в ходе совещания с членами своей администрации.

"Надеюсь, у нас относительно скоро будет соглашение с Россией и Украиной" - добавил президент США.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг после взлета по итогам регулярной сессии днем ранее, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и ситуацию в мировой торговле.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в марте увеличились на минимальные с сентября 2,4% относительно того же месяца 2024 года, сообщило в четверг министерство труда. Таким образом, темпы подъема снизились по сравнению с февральскими 2,8%. Средний прогноз аналитиков предусматривал замедление инфляции до 2,6%, по данным Trading Economics.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. - до 223 тыс. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков. Данные предыдущей недели подтверждены на уровне 219 тыс.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 11 апреля сложилась в целом довольно нейтральная обстановка, большинство фондовых индикаторов региона демонстрирует лишь незначительное понижение.

На нефтяном рынке утром в пятницу продолжается небольшое ослабление котировок. При этом ранее на неделе цены на нефть падали до четырехлетних минимумов. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:05 мск составила $63,09 за баррель, что на 0,38% ниже уровня закрытия предыдущего дня. Фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 0,43% - до $59,8 за баррель.