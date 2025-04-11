Индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,3% на старте торгов основной сессии

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу растет на фоне надежд на продвижение процесса урегулирования российско-украинского конфликта, а также улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent поднялся к $64 за баррель) после решения президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на импорт из ряда стран. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 2,3% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня; лидируют в росте акции "Татнефти" (+5,1%), ВТБ (+3,4%), "НЛМК" (+3,3%), ПАО "Полюс" (+3,3%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2827,69 пункта (+2,3%), индекс РТС - 1047,79 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 апреля, составляет 85,0159 руб. (-1,08 рубля).

Подорожали также акции "Эн+ груп" (+2,9%), "Газпрома" (+2,8%), "НОВАТЭКа" (+2,8%), "ВК" (+2,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+2,7%), "Северстали" (+2,5%), АФК "Система" (+2,5%), Сбербанка (+2,1% и +1,9% "префы"), "Газпром нефти" (+2%), "МТС" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "ММК" (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,5%), "Роснефти" (+1,5%), "Норникеля" (+1,5%), "Т-Технологии" (+1,5%), "ФосАгро" (+1,4%), "Магнита" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), ОК "Русал" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,4% "префы"), "АЛРОСА" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 (с учетом утренней сессии) составил 20,62 млрд рублей (из них 3,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,06 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,74 млрд рублей на акции "Т-Технологий").

Президент Трамп в четверг выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине и призвал ускорить этот процесс. "Нам нужно двигаться быстрее", - сказал он в Белом доме в ходе совещания с членами своей администрации.

"Надеюсь, у нас относительно скоро будет соглашение с Россией и Украиной" - добавил президент США.

В пятницу также стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф вылетел в Россию, в пятницу возможна его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, а также на данные онлайн-службы слежения за авиасообщением Flightradar.

Издание отмечает, что это будет третья встреча Уиткоффа и Путина после того, как президент США Дональд Трамп выступил с инициативами по урегулированию на Украине.

Оценки аналитиков

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в пятницу вновь попробует закрепиться в коридоре 2800-2900 пунктов.

Накануне коррекционный откат нефтяных котировок и мировых рынков заставил участников и российского рынка занять консервативные позиции и частично зафиксировать краткосрочную прибыль. Впрочем, ввиду отсутствия значимых негативных вводных торговая активность на российском рынке заметно упала: объем торгов ликвидными акциями упал на более чем на треть по сравнению с уровнями среды.

"Сегодня ждем новых попыток закрепления индекса МосБиржи в коридоре 2800-2900 пунктов. Спросу на российские бумаги в последний день недели будут способствовать технические (ряд "фишек" по-прежнему выглядит перепроданным) и конъюнктурные факторы. В числе последних - ослабление давления на рынке нефти и в целом неплохая обстановка на мировых площадках, переходящих к ожиданию переговоров США с другими странами по торговле и стартующего в США сезона квартальной отчетности, а также надежды на позитивные геополитические новости", - полагает Локтюхов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", оптимизму инвесторов способствуют новости об отсрочке введения торговых тарифов США, а укреплению рубля способствовало повышение нефтяных котировок.

Из позитивных новостей для российского рынка, которые могут оказывать продолжительное положительное влияние на индикаторы, стоит отметить дипломатические контакты России и США и встречу в Стамбуле в четверг, завершившуюся публичными заявлениями о возобновлении широкого присутствия дипломатов в дипломатических миссиях двух стран и возможного возобновления прямого авиасообщения, что, кроме прочего, может положительно отразиться на операционных показателях "Аэрофлота". Другой положительной новостью стало объявление финальных дивидендов "Татнефти" за 2024 год - инвесторы получат 43,11 руб. на акцию каждого типа, что предполагает дивидендную доходность 6,6-6,8%, отмечают эксперты "Цифра брокер".

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, на этой неделе внешние рынки смогли отскочить вверх, вздохнув с облегчением после того, как администрация США на 90 дней отложила вступление в силу "взаимных" тарифов для более чем 75 стран, которые не стали отвечать на пошлины Трампа поднятием своих пошлин. Сейчас, видимо, их число увеличится, поскольку и другие страны начали просить переговоров. ЕС также решил отложить на три месяца ответные пошлины на американские товары.

Похоже, что Китай остался в одиночку противостоять в торговой войне с США. После того, как Китай ответил своими тарифами на американские, Трамп поднял пошлину на товары из КНР до запретительно высокого уровня в 125%. Если стороны не вступят в переговоры для выхода из ситуации, то США и Китай окажутся фактически в торговой блокаде друг друга. Это не сулит ничего хорошего для мировой экономики, поэтому оптимизм на рынках может не получить дальнейшего развития. Растущая динамика золота говорит о том, что риски для рынков ценных бумаг продолжают оцениваться как очень высокие, полагает аналитик "Финама".

Индекс МосБиржи сформировал локальное "дно" на уровне поддержки около 2600 пунктов. Отскок вверх может продолжиться до 2900 пунктов, где находится ближайший уровень сопротивления. Индикатор относительной силы RSI развернулся вверх и вышел из зоны перепроданности, что является позитивным сигналом, отметил Калачев.

В США индексы акций в четверг упали на 2,5-4,3% во главе с Nasdaq после взлета рынка днем ранее, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и ситуацию в мировой торговле.

Вечером в среду президент США Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры.

США смягчили позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент. Он подтвердил, что пауза касается только ответных пошлин, и на время приостановки в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%.

По словам директора Национального экономического совета США Кевина Хассетта, этот базовый уровень вряд ли опустится ниже 10%. "Если президент согласится опустить размер пошлин ниже 10%, то это будет только ради какой-то невообразимой сделки", - сказал Хассетт в эфире телеканала CNBC.

При этом пошлины на товары из Китая в общей сложности составляют на данный момент 145%, сообщил CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

В администрации президента США пояснили, что в среду американский лидер повысил ответные пошлины в отношении Пекина с 84% до 125%, но при этом еще ранее он ввел сбор в 20% в ответ на то, что Пекин, по мнению Вашингтона, предпринимает недостаточно усилий для пресечения поставок фентанила в США.

До сих пор американские СМИ писали, что пошлины США на китайскую продукцию в целом достигли 125%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в марте увеличились на минимальные с сентября 2,4% относительно того же месяца 2024 года, сообщило в четверг министерство труда. Таким образом, темпы подъема снизились по сравнению с февральскими 2,8%. Средний прогноз аналитиков предусматривал замедление инфляции до 2,6%, по данным Trading Economics.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 3%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,6-1%).

Неопределенность перспектив международной торговли и опасения относительно эскалации торговой войны между Штатами и Китаем по-прежнему негативно влияют на настроения рынков.

В четверг президент США Трамп заявил, что хотел бы заключить с Китаем соглашение по торговым вопросам, которое принесло бы пользу обеим странам.

Поддержку китайскому рынку оказывают внутренние меры, в том числе увеличение инвестиций в акции государственными финкомпаниями, а также сообщения о планах китайских лидеров рассмотреть экономические стимулы в ответ на введение пошлин со стороны США. Пекин также намерен обсудить укрепление сотрудничества с Евросоюзом.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут, но неделю завершают в "минусе" на фоне эскалации торговой войны США и Китая.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $63,95 за баррель (+1% и -3,3% в четверг), майская цена фьючерса на WTI - $60,7 за баррель (+1,1% и -3,7% накануне).

С начала недели цены на нефть снизились примерно на 3%, на прошлой неделе обе марки подешевели почти на 11%.

Инвесторы опасаются, что затягивание торгового спора между США и КНР приведет к сокращению объемов мировой торговли, разрушит торговые маршруты и в конечном итоге приведет к замедлению глобального экономического роста. Кроме того, это негативно повлияет на спрос на нефть, поскольку две страны являются ее крупнейшими мировыми потребителями.