Рубль утром на "Мосбирже" дорожает к юаню вслед за ростом цен на нефть

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Утром в пятницу на "Московской бирже" рубль дорожает к юаню на фоне повышения цен на нефть. Положительным фактором для рубля также выступает улучшение отношения инвесторов к рисковым активам после приостановки введения пошлин на импорт в США из ряда стран. Кроме того, участники рынка надеются на продвижение украинского урегулирования .

За первую минуту торгов юань подешевел на 3,4 копейки до 11,495 рубля. При этом юань оказался на 3,86 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вылетел в Россию, 11 апреля возможна его встреча с президентом Владимиром Путиным, сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, а также на данные онлайн-службы слежения за авиасообщением Flightradar.

Издание отмечает, что это будет третья встреча Уиткоффа и Путина после того, как президент США Дональд Трамп выступил с инициативами по урегулированию на Украине.

Трамп днем ранее выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине и призвал ускорить этот процесс.

Цены на нефть усилили рост утром в пятницу, но завершают в минусе вторую неделю подряд на фоне эскалации торговой войны США и Китая.

К 10:05 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,69% до $63,76 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,77%, до $60,52 за баррель.

С начала этой недели цены на нефть снизились примерно на 3%, на прошлой неделе обе марки подешевели почти на 11%.

США смягчили позицию по пошлинам в отношении большинства стран, дав им 90 дней на переговоры для ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли. При этом для Китая пошлины были повышены, и как сообщили в Белом доме, достигли 145%.

Инвесторы опасаются, что затягивание торгового спора между США и КНР приведет к сокращению объемов мировой торговли, разрушит торговые маршруты и в конечном итоге приведет к замедлению глобального экономического роста. Кроме того, это негативно повлияет на спрос на нефть, поскольку две страны являются ее крупнейшими мировыми потребителями.