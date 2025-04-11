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Владелец двух бывших заводов IKEA в РФ в 2024 году увеличил выручку на 21%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Лузалес" (Сыктывкар), изготовитель пиломатериалов и деревянной мебели, по итогам 2024 года увеличило выручку по РСБУ на 21,3% по сравнению с показателем предыдущего года - до 9,222 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

При этом чистая прибыль сократилась на 9,1% и составила 239 млн рублей. Себестоимость продаж равнялась 5,603 млрд рублей (рост на 23,2%), валовая прибыль - 3,619 млрд рублей (рост на 18,3%).

Долгосрочные обязательства компании за год увеличились на 1,3% до 6,23 млрд рублей, а краткосрочные - на 8,3% до 4,467 млрд рублей.

Как сообщалось, весной 2023 года "Лузалес" завершил сделку по покупке двух активов шведской компании: "IKEA Тихвин" (Ленинградская область) и "IKEA Вятка" (Кировская область). Новый собственник фабрик, в частности, выпускает здесь мебель для учебных учреждений, а также товары для размещения на маркетплейсах.

ООО "Лузалес", согласно сайту компании, является одним из ведущих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий в Коми. Компания основана в 1999 году. Занимается лесозаготовкой, вывозом лесопродукции, глубокой переработкой и реализацией готовой продукции. По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем компании является Мария Семенюк.

ООО "Лузалес" IKEA Сыктывкар Кировская область Ленинградская область
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