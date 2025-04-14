Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,6%

Лидируют "Газпром" и "НОВАТЭК"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренный рост благодаря как позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, так и обнадеживающим сообщениям на геополитическую тематику.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2876,36 пункта (+1,64%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,2%.

Подорожали акции "Газпрома" (+3,2%), "НОВАТЭКа" (+3,2%), "Группы компаний ПИК" (+3,1%), "Русала" (+3,1%), "Северстали" (+2,8%), АФК "Система" (+2,8%), ВТБ (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (+2,6%), "НЛМК" (+2,4%), "Аэрофлота" (+2,3%), "ММК" (+2,3%), "Интер РАО" (+2,1%), "Норникеля" (+2%), "Полюса" (+1,9%), "Московской биржи" (+1,8%), "ФосАгро" (+1,7%), МКПАО "ВК" (+1,4%), "Роснефти" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,1%), Сбербанка (+0,9%), "Т-Технологии" (+0,8%), "МТС" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "префы" Сбербанка (+1,2%).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях. "На самом деле, все движется очень хорошо", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину. Зарубин выложил фрагмент интервью в своем телеграм-канале. Представитель Кремля заметил, что "реанимировать отношения практически с нуля - это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий, и этот путь состоит из маленьких шажков по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия, по укреплению этого взаимного доверия". "Это то, чем сейчас занимаются. Ведутся контакты по линии специальных служб, по линии министерств иностранных дел", - добавил он.

"Очень много вопросов, связанных с возобновлением нормальной деятельности наших дипломатических представительств. Плюс к этому мы видим, что идет весьма активный и ставший уже почти регулярным обмен визитами спецпредставителей", - сказал Песков. Он назвал эти визиты хорошим и надежным каналом доведения позиций друг до друга. "Президенты выслушивают эти сообщения, которые таким образом передаются, и имеют возможность судить о реальности положения дел и о реальном подходе на переговорах. Это все помогает, но, безусловно, ждать каких-то сиюминутных результатов невозможно. Слишком сложные проблемы, и слишком запущены они были", - заявил Песков.

Комментируя всеобщий ажиотаж, возникший после начавшихся контактов между Москвой и Вашингтоном, в том числе по перспективам отмены санкций и встречи двух президентов, он сказал: "Общественные ожидания и ожидания журналистов всегда граничат с максимализмом. В реальности ситуация чуть-чуть иная, она гораздо более сложная, требует большей работы, требует больше времени".

Диалог между Россией и США идет без диктата и предварительных условий, Вашингтон понимает необходимость решения территориальных вопросов на Украине для долгосрочного урегулирования, заявил в свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нет ничего плохого в том, чтобы у России и США были хорошие отношения. Что происходит между нами и администрацией Трампа, по сути, довольно банально: страны говорят друг с другом, без диктата, не ставя предварительных условий, просто говорят друг с другом", - сказал Лавров на Анталийском дипломатическом форуме в субботу. Он отметил, что потенциал для дальнейших позитивных шагов в российско-американских отношениях есть.

По словам российского министра, в ходе российско-американской встречи в Эр-Рияде обсуждались и региональные вопросы, не только Украина, но и ближневосточное урегулирование, а также иранская ядерная программа. "Я повторю то, что сказал в ходе той встречи: единственный способ решить проблему и добиться долгосрочного мира, в любом конфликте, в том числе на Украине - устранить первопричины. Президент Трамп первый и пока единственный из западных лидеров, кто неоднократно и уверенно несколько раз заявил, что вовлечение Украины в НАТО было ошибкой. Это одна из первопричин", - сказал Лавров.

"Американцы также упоминали еще одну вещь, которая связана с первопричинами, а именно территориальный вопрос. Они публично, в том числе (спецпосланник президента США) Стив Уиткофф, признали, что территориальные вопросы надо будет решить в рамках долгосрочного урегулирования", - добавил глава МИД РФ.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу и продемонстрировали существенный рост по итогам волатильной недели, в ходе которой наблюдались как резкие падения индикаторов, так и рекордный подъем за многие годы. Настроение инвесторов улучшилось после сообщения о приостановке действия тарифов в отношении большинства торговых партнеров США на 90 дней, однако опасения полномасштабной торговой войны с Китаем, в отношении которого действует беспрецедентная пошлина в 145%, ограничили восстановление фондового рынка.

В пятницу поддержку фондовому рынку США оказали также заявления главы Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз о том, что Федрезерв "абсолютно точно готов" помочь в стабилизации финансовых рынков, если ситуация выйдет из-под контроля.

Мичиганский университет 11 апреля сообщил, что рассчитываемый им индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 50,8 пункта по сравнению с 57 пунктов месяцем ранее, обновив минимум с июня 2022 года. Особенный негатив рынка вызвали данные о том, что инфляционные ожидания населения на ближайший год в апреле повысились до максимальных с ноября 1981 года 6,7% после 5% в марте. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросла до максимальных с июня 1991 года 4,4% с 4,1%.

Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром продолжает повышаться (+0,87%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США в начале новой недели.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 14 апреля также доминируют игроки на повышения. Фондовые индексы Китая, Южной Кореи, Австралии, Японии и Гонконга растут на 0,5-2,4% вслед за повышением акций на Уолл-стрит в пятницу.

Вместе с тем на нефтяном рынке в понедельник утром преобладают негативные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $64,54 за баррель, что на 0,34% ниже уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 0,36% - до $61,28 за баррель.