Выработка электроэнергии в РФ может увеличиться к 2050 г. до 1,64 трлн кВт.ч

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Производство электроэнергии в России к 2050 году может вырасти до 1,64 трлн кВт.ч, говорится в энергостратегии до 2050 года.

Это показатель "целевого" сценария, который является приоритетным вариантом и предусматривает развитие отраслей ТЭК. Есть также "инерционный" сценарий, который предполагает сохранение производства без значительных инвестиций в развитие, согласно которому выработка может достигнуть 1,59 трлн кВт.ч.

Производство к 2030 году может вырасти до 1,33 или до 1,32 трлн кВт.ч соответственно, к 2036 году - до 1,405 или до 1,39 трлн кВт.ч соответственно.

Как сообщал ранее Росстат, производство электроэнергии на российских электростанциях в 2024 году составило 1,2 трлн кВт.ч, что на 2,4% больше результата 2023 года. ТЭС выработали 773 млрд кВт.ч (+2,7%), АЭС - 216 млрд кВт.ч (-0,9%), ГЭС - 212 млрд кВт.ч (+4,8%).