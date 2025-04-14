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Решетников отметил, что защита внутреннего рынка не будет бесконечной

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ продолжит защищать внутренний рынок, в том числе и за счет импортных пошлин на ряд категорий продукции из недружественных стран, срок защиты будет достаточным для окупаемости проектов, но не бесконечным, нужно готовиться и к конкуренции, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

"Единственное, о чем, может быть, не просите - дальнейшее повышение пошлин. Ну куда уж на косметику дальше из недружественных стран повышать пошлины?" - прокомментировал он просьбу одного из спикеров всероссийского форума по поддержке МСП "Мой бизнес" защитить производителей косметики за счет импортных пошлин.

"У нас прямо на подкомиссии таможенно-тарифной, когда решения эти (о пошлинах на иностранную косметику - ИФ) принимают - со слезами на глазах они принимаются. Особенно последнее принимали перед 8 марта - были опасения, что не всех пустят домой потом", - пошутил министр, рассказывая о принятии решений о пошлинах на косметическую продукцию.

"Защита внутреннего рынка, конечно нужна. Мы понимаем и пользуемся этим инструментарием", - подчеркнул при этом Решетников.

По его словам, "срок будет достаточным, чтобы вы вложились, окупились и так далее, но он не будет бесконечным".

"Мы тоже должны это понимать, чтобы вы готовились к конкуренции", - предупредил Решетников.

Правительство РФ Максим Решетников
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