ОПЕК сообщила о росте экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в феврале на 4% к январю

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в феврале составил в среднем 6,5 млн баррелей в сутки (б/с), что на 264 тыс. б/с, или более чем на 4% больше объемов, поставленных в январе, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

Экспорт через систему "Транснефти" в феврале увеличился относительно предыдущего месяца на 38 тыс. б/с, или на 1%, до 3,7 млн б/с. Однако это на 178 тыс. б/с, или на 5% меньше, чем в феврале-2024.

Поставки нефти из портов Балтийского моря в феврале снизились к январю на 16 тыс. б/с, или чуть более чем на 1%, до 1,3 млн б/с. При этом структура была неоднозначной: если экспорт из Усть-Луги вырос на 191 тыс. б/с, или на 55%, до 540 тыс. б/с, то поставки из Приморска снизились на 207 тыс. б/с, или на 21%, до 793 тыс. б/с. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года совокупный объем поставок через порты Балтийского моря снизился на 152 тыс. б/с, или на 10%.

В свою очередь, экспорт нефти из Новороссийска увеличился на 50 тыс. б/с, или почти на 10%, до 550 тыс. б/с.

Прокачка по нефтепроводу "Дружба" в феврале увеличилась на 18 тыс. б/с, или более чем на 5%, до 341 тыс. б/с. Это также больше, чем в феврале 2024-го, на 40 тыс. б/с, или на 13%.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в феврале снизился на 22 тыс. б/с, или примерно на 3%. Объем поставок через тихоокеанский порт Козьмино практически не изменился к январю и составил 843 тыс. б/с. Данный показатель на 98 тыс. б/с, или на 10% ниже, чем в феврале 2024 года.

Совокупная перевалка нефти в дальневосточных портах Де-Кастри и Анива в феврале составила 250 тыс. б/с. В частности, поставки из Анивы снизились к январю на 45 тыс. б/с, или на 44%, из Де-Кастри - выросли на 11 тыс. б/с, или на 6%.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в феврале по сравнению с январем снизился на 34 тыс. б/с, или на 35%, до 65 тыс. б/с. Данный показатель на 4 тыс. б/с, или 6% ниже, чем в феврале 2024-го.

Экспорт нефти из Центральной Азии в феврале в среднем составил 247 тыс. б/с, что на 14 тыс. б/с, или на 6% больше, чем в январе. Это также на 40 тыс. б/с, или 19% больше, чем в феврале-2024.

Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК вырос к январю на 301 тыс. б/с, или на 22%. Относительно февраля-2024 поставки были выше на 224 тыс. б/с, или на 16%. Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в феврале снизился на 21 тыс. б/с, или на 3%, до 588 тыс. б/с. Это на 30 тыс. б/с, или 5% меньше, чем в феврале-2024.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в феврале снизился к январю на 43 тыс. б/с, или на 2%, до 2,6 млн б/с. Данный показатель на 263 тыс. б/с, или на 9% ниже уровня аналогичного месяца 2024 года. Падение поставок в феврале связано с сокращением экспорта большинства нефтепродуктов за исключением нафты.