ОПЕК отметила рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в марте на 2% к февралю

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В марте общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии составил в среднем 6,6 млн баррелей в сутки (б/с), что на 108 тысяч б/с, или примерно на 2% больше объемов, поставленных в феврале, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

По сравнению с мартом 2024 года экспорт незначительно снизился - на 40 тысяч б/с, или менее чем на 1%.

Экспорт через систему "Транснефти" в марте к февралю на 102 тысячи б/с, или на 3%, до 3,8 млн б/с. Однако это на 159 тысяч б/с, или на 4% меньше, чем в марте-2024.

Поставки нефти из портов Балтийского моря в марте выросли к февралю на 16 тыс. б/с, или более чем на 4%, до 1,4 млн б/с. Экспорт вырос как из Приморска - на 25 тыс. б/с, или на 3%, до 818 тыс. б/с, так и из Усть-Луги - на 35 тыс. б/с, или примерно на 7%, до 575 тыс. б/с. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года совокупный объем поставок через порты Балтийского моря снизился на 225 тыс. б/с, или на 14%.

В свою очередь, экспорт нефти из Новороссийска в марте вырос к февралю на 42 тыс. б/с, или примерно на 8%, до 592 тыс. б/с.

Напротив, прокачка по нефтепроводу "Дружба" в марте снизилась к предыдущему месяцу - на 101 тыс. б/с, или на 30%, до 240 тыс. б/с. Показатель на 5 тыс. б/с, или 2% меньше аналогичного за март прошлого года.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в марте вырос к февралю на 21 тыс. б/с, или более чем на 3%. Объем поставок через тихоокеанский порт Козьмино увеличился на 80 тыс. б/с, или почти на 10%, до 923 тыс. б/с. Данный показатель на 66 тыс. б/с, или на 8% выше, чем в марте 2024 года.

Совокупная перевалка нефти в дальневосточных портах Де-Кастри и Анива в марте составила 258 тыс. б/с. В частности, поставки из Анивы выросли к февралю на 39 тыс. б/с, или на 67%, из Де-Кастри снизились на 31 тыс. б/с, или на 16%.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в марте по сравнению с февралем вырос на 37 тыс. б/с, или на 57%, до 102 тыс. б/с. Данный показатель на 26 тыс. б/с, или 21% ниже, чем в марте 2024-го.

Экспорт нефти из Центральной Азии в марте в среднем составил 205 тыс. б/с, что на 43 тыс. б/с, или на 17% меньше, чем в феврале. Это также на 19 тыс. б/с, или 9% меньше, чем в марте-2024.

Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК вырос к февралю на символические 10 тыс. б/с, или менее чем на 1%. Однако относительно марта-2024 поставки были выше на 201 тыс. б/с, или на 14%. Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в марте снизился на 6 тыс. б/с, или на 1%, до 582 тыс. б/с. Это на 5 тыс. б/с, или менее чем на 1% меньше, чем в марте-2024.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в марте снизился к февралю на 91 тысячу б/с, или на 4%, до 2,4 млн б/с. Данный показатель на 134 тысячи б/с, или на 5% ниже уровня аналогичного месяца 2024 года. Падение поставок в марте связано, прежде всего, с сокращением экспорта нафты и мазута.