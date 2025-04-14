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"СПБ биржа" увеличит количество российских бумаг, торгуемых в режиме основных торгов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 18 апреля увеличит количество российских ценных бумаг, доступных инвесторам для заключения сделок в основную торговую сессию в режиме основных торгов, на 31 акцию, до 218, сообщает пресс-служба биржи.

К торгам будут допущены обыкновенные акции ПАО "Акрон", ПАО "Инарктика", АНК "Башнефть", "Бурятзолото", "Группа Аренадата", "Диасофт", "Европейская электротехника", "Дальневосточное морское пароходство", "ЦГРМ "Генетико", ПАО "Яковлев", ПАО "КАМАЗ", ПАО "Лензолото", ПАО "Липецкая энергосбытовая компания", МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" (управляет сетью клиник "Мать и дитя"), ПАО "Озон Фармацевтика", ПАО "Группа "Распадская", ПАО "Группа "Ренессанс страхование", "ЭсЭфАй", "Светофор Групп", ПАО "Трубная металлургическая компания", ПАО "Южно-Уральский никелевый комбинат", "НПК "Объединенная вагонная компания", "ТНС энерго Воронеж", "Корпорация ВСМПО-Ависма", микрофинансовая компания "Займер", ОАО "Белон", а также привилегированные акции АНК "Башнефть", банка "Санкт-Петербург", "Лензолото", "МГТС", "Светофор Групп".

14 бумаг из этих 31 станут доступны для торгов в вечернюю дополнительную торговую сессию - акции "Инарктики", "Башнефти", "Дальневосточного морского пароходства", "Яковлева", "КАМАЗа", "МД Медикал Груп Инвестментс", "Группы "Распадская", "Группы "Ренессанс страхование", "ЭсЭфАй", "Трубной металлургической компании", "Объединенной вагонной компании", "Корпорации ВСМПО-АВИСМА" и МФК "Займер".

Также в список ценных бумаг, доступных инвесторам в вечернюю дополнительную сессию, будут включены акции компаний "ЕвроТранс", "ЛСР", МТС-банка, "Промомед", "Русагро", "РуссНефть", "Газпром нефть", "ВсеИнструменты.ру".

СПБ биржа
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