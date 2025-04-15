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Brent подорожала до $65,09 за баррель

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром во вторник, участники рынка оценивают перспективы спроса и предложения на фоне новостей о пошлинах и переговорах между США и Ираном.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:00 по московскому времени повысилась на $0,21 (0,32%), до $65,09 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на $0,12 (0,2%), до $64,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавляют $0,24 (0,39%) и торгуются по $61,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов повысилась на $0,03, до $61,53 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп намекнул на возможность смягчения импортных пошлин на автомобили, поскольку компаниям необходимо больше времени для переноса производства в Соединенные Штаты.

Ранее власти США исключили из списка товаров, облагаемых недавно введенными зеркальными пошлинами, десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и некоторые микрочипы.

В выходные делегации Ирана и США завершили раунд консультаций по ядерной проблеме. Второй раунд переговоров состоится в ближайшую субботу. Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо, а Белый дом сообщил, что встреча прошла в конструктивном ключе.

Между тем ОПЕК впервые с января скорректировала свои оценки темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах, понизив их на 150 тыс. б/с, - до 1,3 млн б/с и 1,28 млн б/с соответственно. Изменения произошли ввиду появившихся неопределенностей вокруг развития мировой экономики на фоне объявленных новой администрацией США тарифов . При этом страны, не входящие в ОПЕК+, в 2025 году увеличат предложение жидких углеводородов на 0,9 млн б/с - до 54,1 млн б/с (предыдущий прогноз темпа роста - 1 млн б/с), говорится в отчете ОПЕК.

Brent WTI США Иран ОПЕК
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