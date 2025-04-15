Поиск

После выхода отчета МЭА Brent подешевела до $64,74 за баррель

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению после выхода ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), резко понизившего оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году.

К 13:40 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,22%), до $64,74 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,21 (0,34%) и торгуются по $61,32 за баррель.

МЭА понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 726 тысяч баррелей в сутки. Месяцем ранее агентство прогнозировало показатель на уровне 1,031 млн б/с. Теперь МЭА оценивает мировой спрос на нефть в текущем году в 103,54 млн б/с.

"Ухудшение перспектив мировой экономики на фоне внезапной эскалации торговой напряженности в начале апреля привело к понижению нашего прогноза роста спроса на нефть", - сообщает агентство, отмечая, что около половины сокращения спроса придется на США и Китай.

При этом первая оценка МЭА по спросу на нефть в 2026 году - 104,23 млн б/с - предполагает замедление темпов прироста до 692 тысяч б/с.

Ранее ОПЕК впервые с января скорректировала оценки темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах, понизив их на 150 тысяч б/с - до 1,3 млн б/с и 1,28 млн б/с соответственно.

Надежды на смягчение тарифной политики США сдерживают падение нефтяных котировок.

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность пересмотра импортных пошлин на автомобили с учетом того, что компаниям необходимо больше времени для переноса производства в США.

В выходные власти США исключили из списка товаров, облагаемых недавно введенными зеркальными пошлинами, десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и некоторые микрочипы.

Brent WTI Дональд Трамп Китай МЭА ОПЕК США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан

Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Иран и РФ на 90% решили вопросы по транзиту российского газа

Скидки на нефть Urals в середине апреля снизились на $0,3-0,6 за баррель к марту

Скидки на нефть Urals в середине апреля снизились на $0,3-0,6 за баррель к марту

Китайским авиакомпаниям запретили получать самолеты Boeing

Китайским авиакомпаниям запретили получать самолеты Boeing

МЭА под давлением торговых войн снизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 г.

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в марте на $0,7 млрд

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в марте на $0,7 млрд

Минэнерго РФ ожидает роста производства бензинов и ДТ в 2025 году

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6194 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне75 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });