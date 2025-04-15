После выхода отчета МЭА Brent подешевела до $64,74 за баррель

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению после выхода ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), резко понизившего оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году.

К 13:40 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,22%), до $64,74 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,21 (0,34%) и торгуются по $61,32 за баррель.

МЭА понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 726 тысяч баррелей в сутки. Месяцем ранее агентство прогнозировало показатель на уровне 1,031 млн б/с. Теперь МЭА оценивает мировой спрос на нефть в текущем году в 103,54 млн б/с.

"Ухудшение перспектив мировой экономики на фоне внезапной эскалации торговой напряженности в начале апреля привело к понижению нашего прогноза роста спроса на нефть", - сообщает агентство, отмечая, что около половины сокращения спроса придется на США и Китай.

При этом первая оценка МЭА по спросу на нефть в 2026 году - 104,23 млн б/с - предполагает замедление темпов прироста до 692 тысяч б/с.

Ранее ОПЕК впервые с января скорректировала оценки темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах, понизив их на 150 тысяч б/с - до 1,3 млн б/с и 1,28 млн б/с соответственно.

Надежды на смягчение тарифной политики США сдерживают падение нефтяных котировок.

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность пересмотра импортных пошлин на автомобили с учетом того, что компаниям необходимо больше времени для переноса производства в США.

В выходные власти США исключили из списка товаров, облагаемых недавно введенными зеркальными пошлинами, десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и некоторые микрочипы.