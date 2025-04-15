Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник корректируется вверх в ожидании прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти (фьючерс на Brent превысил $65 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,2% к уровню закрытия основной сессии накануне, в лидерах роста выступают акции "Газпрома" (+0,8%) и "Норникеля" (+0,8%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2824,41 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1075,0 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 апреля, составляет 82,7671 руб. (-1,24 рубля).

Подорожали также акции "ММК" (+0,7%), ОК "Русал" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,1% "префы"), ВТБ (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,5% "префы"), "Газпром нефти" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции "Мечела" (-2,6%), "Группы компаний ПИК" (-2,4%), АФК "Система" (-1,1%), "Магнита" (-1%), ПАО "Полюс" (-1%), "Северстали" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 (с учетом утренней сессии) составил 9,91 млрд рублей (из них 1,63 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,52 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 1,25 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта и ожидает предложений по решению этого вопроса. "Я думаю, что очень скоро мы увидим хорошие предложения", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

Президент США добавил, что прекращение боевых действий на Украине - это "всё, чего он хочет", и отметил, что США "делают хорошие успехи в этом направлении".

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News заявил, что уверен в возможности достижения сделки по Украине. В ответ на вопрос ведущего о том, "намечается ли сделка с Россией" по украинскому кризису, Уиткофф сказал: "Вы использовали хорошее слово - намечается. Да, я в этом уверен".

Он назвал "очень важной" последнюю из его трех встреч с президентом России Владимиром Путиным. В качестве подтверждения прогресса в украинском урегулировании Уиткофф сказал: "Путин предлагает мир на постоянной основе. Поэтому то, что мы находимся в состоянии перемирия, является ответом на этот вопрос". Тем не менее, по его словам, "еще надо подождать" окончательного решения.

Спецпосланник Трампа уточнил, что для достижения мирного соглашения предстоит решить ряд сложных вопросов - в частности, проблемы обеспечения безопасности, отказа от приема Украины в НАТО. При этом он сказал, "мы, может быть, находимся на пороге того, что будет очень важным для всего мира".

Тем временем высокопоставленный член комитета по иностранным делам Палаты представителей США, демократ Грегори Микс и бывший лидер большинства в нижней палате Конгресса Стени Хойер представили в понедельник законопроект, направленный на поддержку Украины и ужесточение санкций в отношении России.

Многочисленные санкции и другие экономические меры против России законопроект введет в случае, если урегулирование украинского кризиса не будет достигнуто. Так, законопроект предусматривает введение жестких санкций и экспортного контроля в отношении финансовых учреждений, нефтяной и горнодобывающей промышленности, а также российских чиновников.

По оценке управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, индекс МосБиржи во вторник будет проторговывать зону 2780-2850 пунктов.

"Сегодня, если не будет никаких новостей со стороны геополитики (в фокусе встреча в Анкаре на тему Черного моря, но участие РФ не подтверждено), мы ждем проторговки индексом МосБиржи зоны 2780-2850 пунктов, рассчитываем на удержание "круглой" отметки 2800 пунктов по итогам дня. В фокусе по-прежнему отдельные истории: нам нравятся "Хэдхантер", "Южуралзолото", "Яндекс", "ИКС 5", - отмечает эксперт.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, поводов для сильных движений индекса МосБиржи пока не видно, а в отдельных бумагах движение подкрепляется новостями.

С начала недели упали акции "Ростелекома" - компания огласила новую дивидендную политику, согласно которой на дивиденды по-прежнему будет направляться половина прибыли по МСФО, но минимальный размер выплат отсутствует. Рынок связи сейчас перенасыщен и развиваться компаниям сектора особо некуда, а повышать тарифы намного быстрее инфляции не даст ФАС. Очевидно, что дивиденды "Ростелекома" будут проигрывать безрисковым ставкам еще несколько лет, поэтому поводов для покупки данных акций нет, полагает эксперт.

"Префы" "Сургутнефтегаза" традиционно следуют за курсом рубля, который продолжает укрепляться. Бумаги стоит обязательно иметь в портфелях, но время для их подбора еще не пришло, поскольку российская валюта не демонстрирует признаков разворота, считает Антонов.

Как отмечает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, российский рынок акций пытается отскочить вверх вслед за мировыми площадками и ценами на нефть, которые держатся вблизи отметки $65 за баррель Brent. Однако пока что позитив сдерживается стагнацией в вопросе улучшения геополитической ситуации. В частности, отмечает эксперт, инвесторы разочарованы отсутствием какого-то явного прогресса после визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию. Также негатива добавил анонс очередных ограничений на нефть и газ в рамках разрабатывающегося 17-го санкционного пакета ЕС. Кроме того, сдерживающим фактором для рынка остается крайне сильная динамика рубля - официальный курс доллара снова опустился ниже 83 руб./$1, обратил внимание аналитик "Финам".

С технической точки зрения Индекс МосБиржи не смог преодолеть 200-дневную скользящую среднюю и сопротивление у отметки 2880 пунктов, продолжив движение в рамках краткосрочного нисходящего тренда. Ближайшими поддержками на данный момент являются уровни 2780 и 2600 пунктов, считает Кауфман.

В США индексы акций накануне выросли вторые торги подряд, прибавив за день 0,6-0,8%. Настроение инвесторов улучшилось после сообщения в конце прошлой недели о приостановке действия тарифов в отношении большинства торговых партнеров США на 90 дней. На выходных власти страны отменили действие недавно введенных импортных пошлин на два десятка видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны, роутеры, некоторые чипы.

Между тем член совета управляющих Федеральной резервной системы Крис Уоллер заявил в понедельник, что если введенные президентом США Дональдом Трампом высокие импортные пошлины сохранятся на протяжении некоторого времени, рост американской экономики, скорее всего, замедлится до минимума. В результате, отметил он, снижение процентных ставок будет оправдано, даже если импортные пошлины вызовут всплеск инфляции, сообщает CNBC.

В Азии во вторник также преобладает умеренная позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,02%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне понедельника).

Инвесторы также оценивают слова министра финансов США Скотта Бессента, заявившего, что он не исключает разрыва торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем на фоне взаимного повышения импортных тарифов.

"Разрыв не обязателен, но такое может произойти", - сказал он в интервью Bloomberg TV в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

Бессент отметил, что сделка между двумя странами может быть достигнута, однако подчеркнул, что заключить ее с Китаем будет сложнее, чем с другими странами, поскольку "Китай является как нашим крупнейшим экономическим конкурентом, так и нашим крупнейшим военным соперником".

Кроме того, министерство торговли США начало расследование ситуации с импортом полупроводниковой и фармацевтической продукции с точки зрения интересов национальной безопасности. В этих двух областях Штаты сильно зависят от азиатских и особенно китайских цепочек поставок, пишет Trading Economics. Значительная доля ввозимых в страну чипов приходится на Тайвань, фармпрепаратов - на остальной Китай.

На нефтяном рынке утром во вторник цены подросли, участники рынка оценивают перспективы спроса и предложения на фоне новостей о пошлинах и переговорах между США и Ираном.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $65,24 за баррель (+0,6% и +0,2% накануне), майская цена WTI - $61,9 за баррель (+0,6% и +0,05% в понедельник).

Накануне президент США Трамп намекнул на возможность смягчения импортных пошлин на автомобили, поскольку компаниям необходимо больше времени для переноса производства в США. Ранее власти США исключили из списка товаров, облагаемых недавно введенными зеркальными пошлинами, десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и некоторые микрочипы.

В выходные делегации Ирана и США завершили раунд консультаций по ядерной проблеме. Второй раунд переговоров состоится в ближайшую субботу. Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном идут хорошо, а Белый дом сообщил, что встреча прошла в конструктивном ключе.

Между тем ОПЕК впервые с января скорректировала свои оценки темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах, понизив их на 150 тыс. б/с, - до 1,3 млн б/с и 1,28 млн б/с соответственно. Изменения произошли ввиду появившихся неопределенностей вокруг развития мировой экономики на фоне объявленных новой администрацией США тарифов. При этом страны, не входящие в ОПЕК+, в 2025 году увеличат предложение жидких углеводородов на 0,9 млн б/с - до 54,1 млн б/с (предыдущий прогноз темпа роста - 1 млн б/с), говорится в отчете ОПЕК.

