Грузооборот морских портов РФ за 3 месяца сократился на 5,6%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В январе-марте 2025 года перевалка грузов в морских торговых портах России составила 208,217 млн тонн, или 94,4% от уровня предыдущего года, (снижение на 5,6% - ИФ), сообщается в телеграмм-канале "Морцентра-ТЭК".

В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", перевалка грузов снизилась во всех бассейнах, кроме Дальневосточного (+0,1%): в Каспийском (-32,9%), Азово-Черноморском (-11,6%), Арктическом (-8,7%) и Балтийском (-1,8%).

Перевалка сухих грузов снизилась на 5,3% до 98,428 млн тонн, наливных - на 5,8% до 109,788 млн тонн.