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Caterpillar возглавит операционный директор Джозеф Крид

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Джозеф Крид, главный операционный директор производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности Caterpillar, станет главным исполнительным директором компании.

Как говорится в пресс-релизе компании, Крид вступит в должность 1 мая. На этом посту он сменит Джеймса Амплби, который останется председателем совета директоров Caterpillar. Амплби руководил компанией с начала 2017 года.

Крид работает в Caterpillar с 1997 года. Он занимает должность операционного директора с ноября 2023 года.

С начала 2025 года капитализация Caterpillar упала на 17,8%, до $142,5 млрд, тогда как индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 4,8%.

Caterpillar Джозеф Крид Джеймс Амплби
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