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Доля рублевых платежей при оплате импорта РФ в феврале выросла до рекордных 53,5%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в феврале 2025 года достигла нового максимума - 53,5%. Это следует из данных ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Впервые более половины расчетов за импорт в РФ было выполнено рублями в декабре 2024 года (по уточненным данным - 50,8%), в январе 2025 года доля рублевых платежей увеличилась до 51,1%, в феврале - повысилась еще на 2,4 процентного пункта.

Расчеты за импорт в феврале на 17,2% были произведены в валютах недружественных стран и на 29,3% - в прочих валютах.

При оплате импорта РФ из стран Азии доля рублевых платежей в феврале 2025 года также обновила рекордное значение, она достигла 49,6% после 47,6% в январе (ранее рекордным был уровень ноября 2024 года - 47,7%). В валютах недружественных стран в феврале было оплачено 10,2% импорта (абсолютно минимален уровень декабря 2024 года - 8,7%), в прочих валютах - 40,2%.

Также рекордно высокой в феврале была доля рублевых платежей при импорте из американских государств (45,8%), тогда как впервые менее половины (49,8%) платежей пришлось на токсичные валюты, и из африканских стран (72,5%) при обновлении минимума доли платежей в токсичных валютах (16,2%).

ЦБ РФ Банк России
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