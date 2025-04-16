Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2% в начале основной сессии торгов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду снижается на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent просел к $64 за баррель), покупатели остаются в тени в ожидании геополитических новостей по вопросу процесса урегулирования конфликта на Украине. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня, лидируют в снижении акции "НЛМК" (-1,1%) и "ВК" (-1,1%); выросли акции ПАО "Южуралзолото" (+2,9%) и ПАО "Полюс" (+2,5%) на фоне обновления золотом своих максимумов (цена превысила $3310 за унцию).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2799,2 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1071,59 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 апреля, составляет 82,3003 руб. (-46,68 копейки).

Подешевели также акции ОК "Русал" (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "МТС" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги "Северстали" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,4% "префы"), "ММК" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+0,8%), ВТБ (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 по Москве (с учетом утренней сессии) составил 8,73 млрд рублей (из них 1,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Газпрома", 794,53 млн рублей на бумаги "Т-Технологии" и 781,03 млн рублей на акции Сбербанка).

Представители администрации президента США Дональда Трампа допускают возможность налаживания экономического партнерства с Россией после прекращения огня на Украине, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она назвала налаживание связей с США для России стимулом как можно скорее положить конец украинскому конфликту.

В Кремле не прогнозируют временные рамки по украинскому урегулированию, но отмечают, что Москва и Вашингтон ведут напряжённую работу во имя мира.

"Ведется достаточно напряженная работа; вы знаете, что происходит обмен информацией от первого лица, что называется", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в центре внимания инвесторов остаются геополитика и макроэкономические тенденции. Банк России накануне обнародовал бюллетень "О чем говорят тренды", в котором отмечается, что ситуация с инфляцией в России меняется в лучшую сторону, наблюдается замедление темпов роста потребительских цен и снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Вместе с тем рост неопределенности перспектив развития мировой экономики создает риски для российского экспорта через динамику цен. В итоге Банк России сохраняет свой "ястребиный" сигнал, констатируя необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного периода времени, что может лишить рынок надежд на скорое снижение ключевой ставки и спровоцировать новый виток снижения фондовых индикаторов, полагают эксперты "Цифра брокер".

В среду вечером выйдут традиционные недельные данные по инфляции, а также данные по индексу цен производителей за март 2025 года. Рынок может оставаться под давлением из-за отсутствия явных признаков скорого разворота в денежно-кредитной политике Банка России, считают в компании "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи в среду продолжит проторговывать диапазон 2780-2850 пунктов. Рынок акций РФ испытывает острый дефицит идей ввиду отката котировок нефти и отсутствия ясности относительно следующих шагов в переговорном процессе США-Россия по Украине.

"В среду, учитывая сохраняющуюся слабость рынка нефти и отсутствие явных поддерживающих новостей, спрос на ключевые "фишки" может остаться сегментированным, а индекс МосБиржи продолжит проторговывать диапазон 2780-2850 пунктов. Из интересных идей в среду можно выделить бумаги золотопроизводителей, способных продолжить рост ввиду обновления ценами на золото рекордных уровней", - отмечает Локтюхов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что свежие данные Росстата по инфляции могут расшевелить рынок акций РФ.

"В отсутствие новых драйверов ждем продолжения вялотекущей боковой динамики в течение основной сессии Мосбиржи. На вечерних торгах может произойти рост волатильности после публикации данных Росстата по инфляции", - считает он.

Эксперт напомнил, что подъем розничных цен в последнее время вызван увеличением расходов бюджета в январе-феврале более чем на 30% год к году. Сейчас этот фактор начнет ослабевать, и логично увидеть замедление инфляции. "Если это случится сегодня, то лучше рынка будут бумаги самых закредитованных компаний и девелоперов. Но взлет их будет очень быстрым и кратковременным. Поэтому спекулянтам, верящим в "светлое будущее", стоит купить их заранее с выставлением коротких "стопов". С инвестиционной точки зрения данные акции по-прежнему выглядят непривлекательно", - полагает Антонов.

Нефть последние два дня формирует боковик. Ее отскок был прерван не очень хорошими прогнозами от ОПЕК и МЭА - обе организации понизили ожидания по росту спроса на нефть. Однако такие шаги были ожидаемыми на фоне начала мировой торговой войны. Если не будет никаких новых информационных шоков, то цены на нефть Brent вернутся ближе к $70 за баррель, считает представитель компании "Алор брокер".

Зарубежные фондовые рынки

В США накануне индексы акций снизились на 0,1-0,4% из-за сохранения напряженности во внешнеторговых отношениях между США и Китаем.

"Следующее слово за Китаем. Китаю нужна сделка с нами. Нам не нужна сделка с ними", - зачитала обращение президента США Дональда Трампа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Китай ничем не отличается от любой другой страны, просто они намного больше. Китаю нужно то, что есть у нас - американские потребители, или, иначе говоря, им нужны наши деньги", - говорится в сообщении.

Ранее Трамп намекнул на возможность смягчения пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей, поскольку компаниям необходимо больше времени для переноса производства в США. До этого Вашингтон исключил из списка товаров, облагаемых недавно введенными зеркальными пошлинами, десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и некоторые микрочипы.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до минус 8,1 пункта по сравнению с минус 20 пунктами месяцем ранее, когда индикатор опускался до минимума с мая 2023 года, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс поднимется до минус 14,5 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.

В Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,6-2% во главе с фьючерсом на Nasdaq) на опасениях усиления торговых войн, которые нивелировали позитивные новости о состоянии экономики Китая.

ВВП Китая в I квартале вырос на 5,4% в годовом выражении. Темпы роста ВВП остались такими же, как и в четвертом квартале прошлого года. При этом аналитики в среднем ожидали замедления до 5,1%, по данным Trading Economics.

Промышленное производство в Китае в марте увеличилось на 7,7% в годовом выражении. Таким образом, рост ускорился по сравнению с 5,9% в январе-феврале. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали замедления подъема в среднем до 5,6%.

Розничные продажи в стране в марте повысились на 5,9% в годовом выражении (в январе-феврале - на 4%). Эксперты прогнозировали подъем на 4,2%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются на опасениях переизбытка поставок топлива на мировом рынке, поскольку усиление напряженности в глобальной торговле может оказать негативное давление на спрос, сообщает Trading Economics.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $64,14 за баррель (-0,8% и -0,3% накануне), майская цена фьючерса на WTI - $60,77 за баррель (-0,9% и -0,3% во вторник).

Во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА) резко ухудшило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году - до 726 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ожидавшимися месяцем ранее 1,031 млн б/с.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей. При этом аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 1,68 млн.

Официальные данные Минэнерго США об изменении резервов топлива в стране будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

