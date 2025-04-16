Инфляция в еврозоне в марте замедлилась до 2,2%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 2,2% в годовом выражении, по окончательным данным статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с февральскими 2,3%.

Результат совпал с предварительно объявленными данными. Аналитики также не ожидали пересмотра, сообщает Trading Economics.

Темпы повышения цен в марте были минимальными с ноября 2024 года.

Рост цен на услуги в прошлом месяце замедлился до 3,5% с февральских 3,7%, на продукты питания, алкоголь и табак - ускорился до 2,9% с 2,7%. Промышленные товары в марте подорожали на 0,6%, как и месяцем ранее. Стоимость энергоносителей снизилась на 1% после увеличения на 0,2% в феврале.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце поднялись на 2,4%, что является самым слабым подъемом с января 2022 года. В феврале рост составлял 2,6%.

Потребительские цены в еврозоне в марте относительно предыдущего месяца увеличились на 0,6%. Это наиболее значительное повышение за одиннадцать месяцев. В феврале они выросли на 0,4% м/м.