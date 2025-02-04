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Аналитики ЦБ не увидели признаков устойчивого замедления роста цен в январе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Инфляционная картина в первые недели января стала чуть более благоприятной, но поступивших данных пока недостаточно для обоснованных выводов о переломе тренда. Об этом говорится в бюллетени "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Рост цен в январе оставался высоким по сравнению с прошлыми годами (с 1 по 27 января инфляция составила 1,14%), отмечают аналитики ЦБ. Существенное влияние на эту динамику оказали разовые факторы: индексация тарифов на проезд в общественном транспорте, удорожание отдельных ЖКУ, повышение минимальных розничных цен на водку. Существенный вклад внесли отечественные автомобили за счет повышения цен одним из производителей. Кроме того, на динамику цен в январе могут повлиять новое повышение утилизационного сбора и накопление запасов непроданных автомобилей.

"Вместе с тем медиана распределения роста цен снизилась с декабрьского пика, удорожание большинства укрупненных категорий замедлилось относительно конца декабря. Пока об устойчивости этого тренда говорить преждевременно - потребительский спрос сохраняется высоким на фоне продолжающегося быстрого роста номинальных зарплат. В целом статистика цен и анализ ценовой динамики указывают на отсутствие в настоящее время признаков устойчивого замедления роста цен", - подчеркивает департамент ЦБ.

Аналитики ЦБ отмечают, что кредитный импульс (влияние динамики кредитования на спрос в экономике) ослабевает. "Судя по опросам, внутренний спрос в экономике увеличивается гораздо более умеренными темпами, чем раньше. В результате постепенно укрепляется тенденция на уменьшение дисбаланса на рынке труда. Так что в целом денежно-кредитные условия для формирования дезинфляционного тренда налицо", - говорится в документе.

Еще одним важным каналом создания денежной массы, помимо кредитного, является бюджетный канал. "В ноябре - декабре бюджетный дефицит значительно расширился. Это увеличило денежную массу через рост средств в банках вследствие расширения требований банковской системы к органам госуправления. Поэтому так важно выдержать параметры утвержденного бюджета на 2025 год, предусматривающего постепенный возврат к параметрам бюджетного правила", - подчеркивает департамент ЦБ.

Аналитики Банка России в очередной раз отметили, что для возвращения к низкой инфляции требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени и соблюдение утвержденных параметров бюджета на 2025-2027 годы.

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