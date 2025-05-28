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Опрошенные Банком России аналитики немного понизили прогноз по росту ВВП в 2025 году

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Опрошенные Банком России аналитики немного понизили прогноз по росту российского ВВП в 2025 году, сохранили ожидания по инфляции и траектории ключевой ставки на текущий год. Опрос проводился 23-27 мая 2025 года.

Прогноз по росту ВВП на 2025 год понижен до 1,5% с 1,6% в апреле.

Ожидания по инфляции на 2025 год остались на уровне 7,1%, по средней ключевой ставке - 20,0%.

Прогноз по инфляции на 2026 год понижен до 4,6% с 4,8%, на 2027 год - повышен до 4,2% против 4,0%.

Ожидания по росту ВВП на 2026 год остались на уровне 1,7%, на 2027 год - понижены до 1,9% с 2,0%.

Средняя ключевая ставка в 2026 году прогнозируется в размере 14,2% (ранее - 14,3%), в 2027 году - 10,0% (ранее - 9,7%). Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8,0%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 91,5 рубля (95,2 рубля в апреле), в 2026 году - 101,4 рубля (102,4 рубля ранее), в 2027 году - 105,6 рубля (106,7 рубля ранее).

Ожидания по средней цене нефти для налогообложения на 2025 год снижены до $58 за баррель с $60 за баррель ранее, на 2026 и 2027 годы - остались на уровне $60 за баррель.

Результаты опроса - медиана прогнозов 27 экономистов из различных организаций, напомнил ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

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