Розничные продажи в США в марте выросли на 1,4%, сильнее прогноза

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в марте выросли на 1,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем продаж на 1,3%, по данным Trading Economics.

Мартовский рост показателя стал самым значительным с января 2023 года. В феврале он увеличился на 0,2%, как и сообщалось ранее.

Розничные продажи без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце выросли на 0,5%, без учета машин и автомобильного топлива - на 0,8%.

Продажи автодилеров в марте подскочили на 5,3%. Реализация в магазинах, продающих строительные материалы и садовое оборудование, увеличилась на 3,3%, в магазинах спортивных товаров, музыкальных инструментов, книг и товаров для хобби - на 2,4%, в заведениях общественного питания - на 1,8%, в универмагах - на 0,6%. Ритейлеры электроники и бытовой техники повысили продажи на 0,8%, товаров для здоровья и ухода за собой - на 0,7%, одежды - на 0,4%. Удаленная торговля выросла на 0,1%.

Продажи на АЗС снизились на 2,5%, а в магазинах мебели - на 0,7%.

Общий объем розничных продаж в США в марте вырос на 4,6% относительно того же месяца 2024 года. В феврале, по уточненным данным, повышение составило 3,5%, а не 3,1%, как сообщалось прежде.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.