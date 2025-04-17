Продажи легковушек с пробегом в России в I квартале выросли на 3,2%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Рынок легковых автомобилей с пробегом в I квартале 2025 года подрос на 3,2%, в марте - снизился на 10,7%, подсчитали в "Автостате".

За прошлый месяц на вторичном авторынке в РФ было продано 448,3 тыс. легковых машин (-10,7% г/г, +12,9% м/м).

Лидерство в марочной структуре сохраняет Lada - за прошлый месяц с подержанными автомобилями российской марки совершено 121,3 тыс. сделок. На втором месте - японская Toyota (43,6 тыс. шт.), далее следуют корейские Kia и Hyundai (23,8 тыс. и 23,3 тыс. шт. соответственно). Замыкает пятерку японский Nissan (19,3 тыс. шт.).

Все марки из десяти наиболее популярных показывают двузначный рост по отношению к уровню месячной давности, а в годовом сравнении - падение. "Автостат" выделяет Volkswagen, который за месяц прибавил меньше других (+9%), а за год "просел" сильнее всех (-20%). Эксперты также отмечают результаты Honda и Lada: японский бренд демонстрирует наилучшую динамику при месячном сравнении (+15,6%), российский - имеет наименьшее снижение год к году (-1,5%).

Самой популярной моделью среди легковых автомобилей с пробегом в марте был седан Lada 2107 - за прошлый месяц перепродажи "семерок" составили 11,8 тыс. шт. На втором месте - хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (9,7 тыс. шт.). В пятерку лидеров вторичного рынка по итогам марта также попали Hyundai Solaris, Lada Niva и Kia Rio (по 8,4 тыс. шт.).

По сравнению с февралем все модели оказались "в плюсе", не двузначным рост был только у Kia Rio (+8,9%). При этом год к году, напротив, все модели, кроме вазовской "семерки" с динамикой +2,7%, продемонстрировали снижение в диапазоне 4-18%.

По итогам I квартала 2025 года в РФ было реализовано 1 млн 265 тыс. 629 легковых автомобилей с пробегом, что на 3,2% превысило результат аналогичного периода прошлого года. Положительную динамику сделок с начала года показали только три из десяти наиболее популярных брендов: Lada (+11,7%), Chevrolet (+1,5%) и Honda (+1%). Среди моделей "в плюсе" четыре вазовских - "семерка", "Приора", Granta и внедорожник Niva.