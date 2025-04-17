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Дума до конца сессии постарается выйти на принятие поправок в УК РФ о дропперах

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Поправки об уголовной ответственности для подставных лиц, используемых при обналичивании украденных денег - дропперов - Госдума планирует принять до окончания весенней сессии, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Постараемся выйти на принятие поправок в Уголовный кодекс об ответственности для дропперов до конца сессии", - сказал журналистам Володин.

По его мнению, "те, кто участвует в таких преступных схемах, должны понимать, что наказание будет жестким".

Председатель Госдумы отметил, что для вывода похищенных денежных средств часто привлекают подростков. "Мошенники предлагают несовершеннолетним несколько тысяч рублей за проведение операции по их банковским картам, прогоняя через эти счета миллионы, похищенные у людей. Важно понимать, что это противоправные действия", - сказал Володин.

Также "родители должны знать о выданных их детям платежных картах и контролировать движение средств по счетам несовершеннолетних", считает председатель Госдумы.

Ранее Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции совместно с комитетом по госстроительству и законодательству подготовить соответствующие изменения в законодательство.

Комплексный подход к законодательному регулированию вопросов противодействия кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников, позволит эффективно защитить граждан и их средства, отметил Володин.

Законодательно урегулировать вопрос выдачи подросткам банковских карт с письменного согласия их законных представителей планируется в ближайшее время - соответствующий законопроект, разработанный депутатами Сергеем Неверовым и Натальей Костенко, находится на рассмотрении в Госдуме, сообщал ранее Володин.

Обсуждение инициативы в первом чтении запланировано на май.

Госдума
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