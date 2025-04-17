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Акции UnitedHealth подешевели на 20% после ухудшения годового прогноза

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group в первом квартале 2025 года вернулась к чистой прибыли и увеличила выручку на 10%, однако ее котировки рухнули после ухудшения прогноза годовой скорректированной прибыли.

В январе-марте чистая прибыль страховщика составила $6,29 млрд, или $6,85 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $1,41 млрд, или $1,53 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Прибыль без учета единовременных факторов выросла до $7,2 в расчете на акцию c $6,91 на бумагу годом ранее.

Квартальная выручка увеличилась на 9,8% в годовом выражении, до $109,58 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль страховщика на уровне $7,29 на акцию при выручке в $111,58 млрд.

Выручка страхового бизнеса компании увеличилась на 12,2% - до $84,6 млрд, выручка подразделения Optum, занимающегося предоставлением технологических и консультационных услуг в сфере медицинского страхования, повысилась на 4,6% - до $63,9 млрд.

Объем собранных премий в минувшем квартале вырос на 11% - до $86,53 млрд.

UnitedHealth ухудшила прогноз скорректированной прибыли на 2025 год до $26-26,5 на акцию с ожидавшихся ранее $29,5-30 на акцию из-за значительно больших затрат на обслуживание пациентов по программе Medicare, чем ожидалось ранее.

Акции UnitedHealth падают на 19,7% на предварительных торгах в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 15,7%, до $535 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 10,3%.

США UnitedHealth UnitedHealth Group
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