Правительство РФ рассмотрит вопросы проведения весенних полевых сельхозработ в 2025 году

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в пятницу рассмотрит вопросы, связанные с проведением весенних полевых сельскохозяйственных работ в 2025 году, сообщается в пресс-релизе кабмина.

Как сообщалось, по данным Минсельхоза, общая площадь посевов в этом году составит 83,7 млн га, что на 1 млн га больше, чем в 2024 году.

В структуре площадей 28 млн 833,8 тыс. га отведено посевам яровых зерновых культур (28 млн 930,3 тыс. га в 2024 году), озимых зерновых - 19 млн 082,7 тыс. га (18 млн 569,5 тыс. га), масличных культур - 20 млн 381,4 тыс. га (19 млн 790,5 тыс. га), сахарной свеклы - 1 млн 172,8 тыс. га (1 млн 168,6 тыс. га), картофеля (в организованном секторе) - 286,3 тыс. га (279,8 тыс. га), овощей (в организованном секторе) - 187,8 тыс. га (181 тыс. га), кормовых культур - 12 млн 524,7 тыс. га (12 млн 296,1 тыс. га).

В ряде регионов посевная кампания в этом году началась раньше обычных сроков из-за теплой погоды.

По данным Минсельхоза на 11 апреля, сев яровых культур был проведен почти на 3 млн га, в полях работали аграрии 42 регионов.

В 2024 году РФ собрала 125,9 млн тонн зерна (без учета новых регионов), в том числе 82,6 млн тонн пшеницы, против 144,9 млн тонн (92,8 млн тонн пшеницы) в 2023 году. С новыми регионами Минсельхоз оценивает урожай 2024 года в 129,8 млн тонн.