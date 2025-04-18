Нефть подорожала в четверг и завершила неделю ростом на 5%

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки завершили в плюсе торги в четверг и выросли по итогам недели после двух недельных снижений подряд.

Торги фьючерсами на нефть эталонных марок Brent и WTI марок в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие рынка в четверг увеличилась на $2,11 (3,2%), до $67,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $2,21 (3,54%), до $64,68 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказали надежды на заключение торгового соглашения между США и ЕС, а также новые американские санкции против Ирана.

По итогам текущей недели обе марки выросли в цене примерно на 5%.