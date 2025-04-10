ЕК хочет договориться с США о пошлинах и откладывает введение своих

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе приостанавливают объявленные контрмеры против таможенных пошлин США в расчете на переговоры с Вашингтоном, заявил на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Жилл.

"Мы хотим вести переговоры, мы хотим обсуждать. Мы оценили эту приостановку применения пошлин (США), и мы приостановим наши ответные меры, чтобы дать себе возможность проконсультироваться с государствами-членами, промышленностью и вести переговоры с Соединенными Штатами. Мы готовы к заключению соглашения", - сказал он.

"Мы тоже приостанавливаем первую волну ответных мер, на которые мы имеем полученный вчера веский мандат государств-членов. Мы хотим иметь время обдумать ситуацию, проанализировать, обсудить с государствами-членами, с промышленностью, чтобы иметь возможность применить наилучшую стратегию и защитить потребителей, отрасли и государства-члены", - продолжил Жилл.

Главной задачей он назвал усадить американцев за стол переговоров для достижения соглашения.

По его словам, ЕК желает иметь обоюдовыгодное соглашение с США, однако подготовка к возможному введению европейских пошлин на американский импорт остается в силе. При этом Жилл напомнил о предложении Еврокомиссии по нулевым пошлинам с обеих сторон на промышленные товары.

В ответ на уточняющий вопрос он подтвердил, что объявленные 9 апреля меры по пошлинам на сталь и алюминий, которые должны были вступить в силу 15 апреля, откладываются на 90 дней, и соответствующий юридический акт пока не будет опубликован. Что касается второго этапа контрмер - пошлины на автомобили и "взаимные пошлины", - подготовительная работа продолжается, но ЕК пока не будет объявлять соответствующие предложения, поскольку ЕС "нажал на кнопку "пауза".

Пресс-секретаря также спросили, почему в ЕС решили приостановить свои контрмеры, тогда как американские пошлины на сталь, алюминий и автомобили уже применяются. Жилл объяснил это также желанием европейской стороны провести переговоры. "Мы не станем сейчас принимать дополнительных мер, потому что хотим создать условия для переговоров. (...) Сегодня в ответ на заявление президента (США Дональда) Трампа мы нажали на кнопку "пауза", и она остается в этом положении", - сказал представитель ЕК.

Вместе с тем он сообщил, что у него пока нет информации о предполагаемой встрече ЕС-США для переговоров.

Трамп 9 апреля заявил, что решил отложить на 90 дней повышение пошлин на импорт из более чем 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период эти страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.