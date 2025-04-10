Поиск

ЕК хочет договориться с США о пошлинах и откладывает введение своих

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе приостанавливают объявленные контрмеры против таможенных пошлин США в расчете на переговоры с Вашингтоном, заявил на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Жилл.

"Мы хотим вести переговоры, мы хотим обсуждать. Мы оценили эту приостановку применения пошлин (США), и мы приостановим наши ответные меры, чтобы дать себе возможность проконсультироваться с государствами-членами, промышленностью и вести переговоры с Соединенными Штатами. Мы готовы к заключению соглашения", - сказал он.

"Мы тоже приостанавливаем первую волну ответных мер, на которые мы имеем полученный вчера веский мандат государств-членов. Мы хотим иметь время обдумать ситуацию, проанализировать, обсудить с государствами-членами, с промышленностью, чтобы иметь возможность применить наилучшую стратегию и защитить потребителей, отрасли и государства-члены", - продолжил Жилл.

Главной задачей он назвал усадить американцев за стол переговоров для достижения соглашения.

По его словам, ЕК желает иметь обоюдовыгодное соглашение с США, однако подготовка к возможному введению европейских пошлин на американский импорт остается в силе. При этом Жилл напомнил о предложении Еврокомиссии по нулевым пошлинам с обеих сторон на промышленные товары.

В ответ на уточняющий вопрос он подтвердил, что объявленные 9 апреля меры по пошлинам на сталь и алюминий, которые должны были вступить в силу 15 апреля, откладываются на 90 дней, и соответствующий юридический акт пока не будет опубликован. Что касается второго этапа контрмер - пошлины на автомобили и "взаимные пошлины", - подготовительная работа продолжается, но ЕК пока не будет объявлять соответствующие предложения, поскольку ЕС "нажал на кнопку "пауза".

Пресс-секретаря также спросили, почему в ЕС решили приостановить свои контрмеры, тогда как американские пошлины на сталь, алюминий и автомобили уже применяются. Жилл объяснил это также желанием европейской стороны провести переговоры. "Мы не станем сейчас принимать дополнительных мер, потому что хотим создать условия для переговоров. (...) Сегодня в ответ на заявление президента (США Дональда) Трампа мы нажали на кнопку "пауза", и она остается в этом положении", - сказал представитель ЕК.

Вместе с тем он сообщил, что у него пока нет информации о предполагаемой встрече ЕС-США для переговоров.

Трамп 9 апреля заявил, что решил отложить на 90 дней повышение пошлин на импорт из более чем 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период эти страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

Евросоюз США Еврокомиссия Олоф Жилл Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор и НСПК сообщили о сбоях в работе СБП в одном из банков

Цены на яйца в США обновили рекорд в марте

Prada покупает Versace у Capri с оценкой на уровне $1,38 млрд

Китай сократит импорт голливудских фильмов

Китай сократит импорт голливудских фильмов

Аналитики допустили рост цены iPhone вдвое в случае переноса производства в США

Аналитики допустили рост цены iPhone вдвое в случае переноса производства в США
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе383 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6167 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });