В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,5%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии в пятницу продолжил рост на фоне надежд на продвижение процесса урегулирования российско-украинского конфликта, а также подорожавшей накануне нефти (фьючерс на Brent поднялся к $68 за баррель) на заявлениях президента США Дональда Трампа о вероятной торговой сделке с Китаем в течение 3-4 недель.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%, лидируют в росте акции АФК "Система" (+1,1%) и "Газпрома" (+1%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,5% до 2880,48 пункта, индекс РТС вырос на 0,5% до 1106,33 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 18 апреля, составляет 82,02 рубля (-56,92 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (-0,5%), "ММК" (-0,4%), "Северстали" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 (с учетом утренней сессии) составил 13,9 млрд рублей (из них 2,38 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,93 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 1,66 млрд рублей на акции ВТБ).

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил поздно вечером в четверг главе МИД России Сергею Лаврову, что Вашингтон ознакомил все стороны с основными принципами возможного мирного соглашения по Украине, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс. "Госсекретарь сообщил своему российскому коллеге то же, что и команда США в разговорах с делегацией Украины и нашими европейскими союзниками в Париже: президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят окончания войны и теперь представили всем сторонам проект прочного и долгосрочного мира", - сказала она.

Предложение встретило "воодушевляющую" реакцию в Париже. Такое отношение, пояснили в Госдепе, показывает, что мир возможен, если все причастные силы будут привержены задаче добиться мирного соглашения.

МИД России сообщил, что "Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса".

Президент США Трамп в четверг заявил, что надеется получить уже на этой неделе ответ России по вопросу перемирия на Украине. Трамп также сказал, что его "не устраивают" действия президента Украины Владимира Зеленского в связи с ходом кризиса. Он добавил, что пытается "остановить" Россию, поскольку она является гораздо более крупной военной державой, чем Украина.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в конце недели ощущалось давление продаж. В пятницу ключевые биржи ушли на пасхальные выходные, что обеспечивает осторожность оставшихся игроков недалеко от важных сопротивлений в условиях торговой неопределенности. Индекс МосБиржи подходит к важному краткосрочному сопротивлению 2915 пунктов, при неспособности закрепиться выше которого можно будет говорить о повышенных рисках возвращения к продажам и завершении восходящей коррекции от локальных минимумов, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в центре внимания инвесторов остаются геополитические новости и дипломатическая активность. СМИ сообщили о подписании меморандума между Вашингтоном и Киевом о намерении заключить сделку по минералам. Контакты между представителями России и США продолжаются, хотя и характеризуются как сложные; сообщалось о телефонном разговоре главы МИД России Лаврова с госсекретарем США, а также о продолжающемся диалоге по поводу возможного нового телефонного разговора президентов России и США.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на вечерних торгах четверга индекс IMOEX2 сумел преодолеть сопротивление 2900 пунктов на геополитических новостях. Закрепление выше этой отметки откроет дорогу на штурм "круглых" 3000 пунктов.

Однако против "быков" также может выступить геополитика. Президент США Трамп планирует получить ответ от Москвы по перемирию на Украине на этой неделе. В то же время постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что "говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично".

На последней новости российский рынок акций не удержал рубеж 2900 пунктов, и в таких условиях вряд ли стоит делать ставку на продолжение роста. В то же время ощутимо подорожала нефть - Brent поднялась к $68 за баррель, причем зона сопротивления начнется выше на $1.

Золото скорректировалось вниз от нового максимума $3370 за унцию, что вполне логично, так как техническую перекупленность нужно регулярно снимать. Не исключено, что цены достигнут $3500 за унцию - новым драйвером роста актива может стать увеличенная покупка золота в резервы мировых центробанков, которые замещают бумажный доллар "вечной ценностью", полагает Антонов.

В США в четверг снизились индексы акций Dow Jones (-1,3%) и Nasdaq (-0,1%), подрос S&P 500 (+0,1%); торговая неделя завершилась в "минусе". Инвесторы оценивали статистику, а также квартальные отчетности и другие новости компаний.

В пятницу торги на американских биржах проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками. По итогам укороченной рабочей недели Dow Jones снизился на 2,7%, S&P 500 - на 1,6% и Nasdaq - на 2,6%.

Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 11,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,324 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в четверг. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 1,42 млн, по данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 9 тыс. - до 215 тыс., сообщило министерство труда. Это минимальный уровень более чем за два месяца. Эксперты в среднем ожидали повышения до 225 тыс.

В Азии в пятницу биржи многих стран не работают в связи со Страстной пятницей; японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,04%.

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

На нефтяном рынке торги также не проводятся в связи со Страстной пятницей. Июньские фьючерсы на Brent в четверг подорожали на 3,2% до $67,96 за баррель, майские фьючерсы на WTI подорожали на 3,5% до $64,68 за баррель.

Цены получили поддержку на новостях о введении новых американских санкций на поставки иранской нефти. Также Трамп заявил, что Штаты в течение трех или четырех недель могут решить спорные торговые вопросы с Китаем. Президент добавил, что китайское руководство контактирует с Вашингтоном по вопросу пошлин.

"Думаю, возможно, на это уйдет три-четыре недели", - сказал он журналистам в Белом доме, добавив, что Вашингтон не станет спешить с заключением торговой сделки.

Днем ранее Трамп заявил о большом прогрессе на переговорах по тарифам с Японией. Президент, по данным NBC, присутствовал на встрече с японской делегацией в Вашингтоне наряду с министром финансов Скоттом Бессентом и главой министерства торговли Говардом Латником.