ММК отметил, что жесткая ДКП заставила металлургов бороться за клиентов ценами и отсрочками

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Ужесточение денежно-кредитных условий в российской экономике спровоцировало возникновение скрытой формы финансирования потребителей металлопродукции со стороны поставщиков.

"Сокращение доступности банковского кредитования привело к тому, что наряду с ценовыми методами важным инструментом конкурентной борьбы стало предоставление дополнительной отсрочки платежа", - говорится в отчете ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" за 2024 год, опубликованном в пятницу.

Прямая ценовая конкуренция между поставщиками также актуальна для отраслевой повестки.

"Внутренние котировки на металлопродукцию оставались далеки от стабильности. Периодически в различных регионах и товарных сегментах разгоралась конкурентная борьба между поставщиками, сопровождавшаяся дальнейшим снижением цен. В лидерах снижения цен была металлопродукция строительного назначения, отражая текущий спад в строительстве", - отмечает ММК.

Один из основных конкурентов "Магнитки", НЛМК, в отчете за первое полугодие 2024 года отмечал, что осуществляет продажи продукции в том числе на условиях отсрочки платежа, и "продолжает проводить усиленный мониторинг просроченной торговой дебиторской задолженности и мониторинг финансового состояния контрагентов-покупателей", по результатам которого "максимальное возможное количество покупателей с низкими показателями переводится на обеспеченные отгрузки".