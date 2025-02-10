"КАМАЗ" рассказал о замещении высокопрочных импортных марок стали продукцией ММК

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Значительная часть импортного металла на камазовском автозаводе, особенно высокопрочные стали, замещена российской продукцией ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), сообщила пресс-служба ПАО "КАМАЗ".

ММК является основным российским поставщиком металлопродукции для автопрома. В частности, поставляет на автозавод "КАМАЗа" сталь, из которой делают кабины, лонжероны и рамы для грузовиков.

Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин и глава совета директоров ММК Виктор Рашников обсудили на координационном совете в Магнитогорске перспективы сотрудничества: вопросы качества, объемы и сроки поставки металлопроката. Стороны также определили перспективные направления деятельности, договорились об освоении новых марок стали.

Пресс-служба "КАМАЗа" отмечает, что автозавод "успешно заменил значительную часть импортной продукции, особенно высокопрочные стали, сталью Магнитки". "Партнеры с ММК готовы поставлять продукцию, по качеству нисколько не уступающую зарубежной", - отметил Когогин, процитированный в сообщении.

Рашников со своей стороны также отметил, что партнерство компаний направлено не только на обеспечение текущей деятельности, но и на развитие и внедрение новых решений. Он уточнил, что ММК поставляет продукцию не только на автозавод "КАМАЗа" в Набережных Челнах, но и в другие компании: ПАО "НефАЗ" (выпускает автобусы), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" и другие.