ММК в IV квартале сократил выпуск и продажи стали
Москва. 23 января. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" в четвертом квартале 2024 года сократил производство стали на 4,4 % к третьему кварталу, до 2,369 млн тонн, сообщил ММК.
Ремонтная программа в доменном переделе, капитальный ремонт кислородного конвертера N2, а также сохраняющееся замедление деловой активности на рынке России на фоне высоких процентных ставок и неблагоприятной сезонности были основными факторами, повлиявшими на такую динамику, отмечает компания.
В Турции на MMK Metalurji выплавка стали, как и кварталом ранее, была остановлена.
Продажи товарной металлопродукции группы упали на 4,7% к предыдущему кварталу, до 2,13 млн тонн.
Продажи премиальной продукции сократились на 9,4%, до 1,077 млн тонн, в основном из-за коррекции продаж х/к проката и проката с покрытиями на фоне снижения строительной активности ввиду неблагоприятной сезонности и сложившихся макроэкономических условий. При этом продажи толстого листа стана 5000 выросли на фоне позитивной динамики производства труб большого диаметра на 18,5%, до 170 тысяч тонн.
В 2024 году выпуск стали понизился на 13,8%, до 11,195 млн тонн, продажи - на 9,8%, до 10,622 млн тонн.
По прогнозам ММК, в начале 2025 года сезонные факторы и высокая ключевая ставка продолжат оказывать неблагоприятное влияние на деловую активность в России. При этом ММК в первом квартале 2025 года продолжит капитальный ремонт доменной печи № 7.
Основные показатели ММК за IV квартал 2024 года, тысячи тонн:
|Наименование
|IV квартал
|III квартал
|динамика
|2024 год
|2023 год
|динамика
|производство
|Сталь
|2 369
|2 479
|-4,4%
|11 195
|12 985
|-13,8%
|Стальной сегмент Россия
|2 369
|2 479
|-4,4%
|10 921
|12 605
|-13,4%
|Стальной сегмент Турция
|0
|0
|-
|274
|381
|-27,9%
|Чугун
|2 130
|2 363
|-9,9%
|9 490
|9 943
|-4,5%
|Угольный концентрат
|723
|518
|39,7%
|2 587
|3 481
|-25,7%
|ЖРС
|504
|667
|-24,4%
|2 149
|2 302
|-6,7%
|продажи группы ММК
|Товарная продукция
|2 363
|2 478
|-4,7%
|10 622
|11 781
|-9,8%
|Сортовой прокат
|280
|264
|5,7
|1 158
|1 188
|-2,6%
|Листовой г/к прокат
|1 006
|1 024
|-1,8%
|4 751
|5 557
|-14,5%
|Премиальная продукция
|1 077
|1 189
|-9,4%
|4 713
|5 036
|-6,4%
|Доля премиальной продукции
|45,6%
|48,0%
|- 2,4 п.п.
|44,4%
|42,7%
|1,7 п.п.