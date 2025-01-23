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ММК в IV квартале сократил выпуск и продажи стали

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" в четвертом квартале 2024 года сократил производство стали на 4,4 % к третьему кварталу, до 2,369 млн тонн, сообщил ММК.

Ремонтная программа в доменном переделе, капитальный ремонт кислородного конвертера N2, а также сохраняющееся замедление деловой активности на рынке России на фоне высоких процентных ставок и неблагоприятной сезонности были основными факторами, повлиявшими на такую динамику, отмечает компания.

В Турции на MMK Metalurji выплавка стали, как и кварталом ранее, была остановлена.

Продажи товарной металлопродукции группы упали на 4,7% к предыдущему кварталу, до 2,13 млн тонн.

Продажи премиальной продукции сократились на 9,4%, до 1,077 млн тонн, в основном из-за коррекции продаж х/к проката и проката с покрытиями на фоне снижения строительной активности ввиду неблагоприятной сезонности и сложившихся макроэкономических условий. При этом продажи толстого листа стана 5000 выросли на фоне позитивной динамики производства труб большого диаметра на 18,5%, до 170 тысяч тонн.

В 2024 году выпуск стали понизился на 13,8%, до 11,195 млн тонн, продажи - на 9,8%, до 10,622 млн тонн.

По прогнозам ММК, в начале 2025 года сезонные факторы и высокая ключевая ставка продолжат оказывать неблагоприятное влияние на деловую активность в России. При этом ММК в первом квартале 2025 года продолжит капитальный ремонт доменной печи № 7.

Основные показатели ММК за IV квартал 2024 года, тысячи тонн:

Наименование IV квартал III квартал динамика 2024 год 2023 год динамика
производство
Сталь 2 369 2 479 -4,4% 11 195 12 985 -13,8%
Стальной сегмент Россия 2 369 2 479 -4,4% 10 921 12 605 -13,4%
Стальной сегмент Турция 0 0 - 274 381 -27,9%
Чугун 2 130 2 363 -9,9% 9 490 9 943 -4,5%
Угольный концентрат 723 518 39,7% 2 587 3 481 -25,7%
ЖРС 504 667 -24,4% 2 149 2 302 -6,7%
продажи группы ММК
Товарная продукция 2 363 2 478 -4,7% 10 622 11 781 -9,8%
Сортовой прокат 280 264 5,7 1 158 1 188 -2,6%
Листовой г/к прокат 1 006 1 024 -1,8% 4 751 5 557 -14,5%
Премиальная продукция 1 077 1 189 -9,4% 4 713 5 036 -6,4%
Доля премиальной продукции 45,6% 48,0% - 2,4 п.п. 44,4% 42,7% 1,7 п.п.

ММК Магнитогорский металлургический комбинат
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