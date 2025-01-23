ММК в IV квартале сократил выпуск и продажи стали

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" в четвертом квартале 2024 года сократил производство стали на 4,4 % к третьему кварталу, до 2,369 млн тонн, сообщил ММК.

Ремонтная программа в доменном переделе, капитальный ремонт кислородного конвертера N2, а также сохраняющееся замедление деловой активности на рынке России на фоне высоких процентных ставок и неблагоприятной сезонности были основными факторами, повлиявшими на такую динамику, отмечает компания.

В Турции на MMK Metalurji выплавка стали, как и кварталом ранее, была остановлена.

Продажи товарной металлопродукции группы упали на 4,7% к предыдущему кварталу, до 2,13 млн тонн.

Продажи премиальной продукции сократились на 9,4%, до 1,077 млн тонн, в основном из-за коррекции продаж х/к проката и проката с покрытиями на фоне снижения строительной активности ввиду неблагоприятной сезонности и сложившихся макроэкономических условий. При этом продажи толстого листа стана 5000 выросли на фоне позитивной динамики производства труб большого диаметра на 18,5%, до 170 тысяч тонн.

В 2024 году выпуск стали понизился на 13,8%, до 11,195 млн тонн, продажи - на 9,8%, до 10,622 млн тонн.

По прогнозам ММК, в начале 2025 года сезонные факторы и высокая ключевая ставка продолжат оказывать неблагоприятное влияние на деловую активность в России. При этом ММК в первом квартале 2025 года продолжит капитальный ремонт доменной печи № 7.

Основные показатели ММК за IV квартал 2024 года, тысячи тонн: