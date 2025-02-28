ММК планирует сохранить производство в 2025 году на уровне 2024 года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" планирует сохранить объемы производства в 2025 году на уровне 2024 года, заявил журналистам председатель совета директоров Виктор Рашников.

"К сожалению, наша компания допустила снижение производства более, чем на 10% (в 2024 году - ИФ) к 2023 году. Если к оптимальному режиму - то более 20%. Конечно, повлияла больше всего сложившаяся экономическая ситуация как в нашей стране, так и в мире. Следующий фактор - высокая ключевая ставка, которая снизила потребление металла во многих отраслях, в том числе строительстве, - сказал он. - Ожидаем, что этот год тоже будет сложным. Поэтому стоит задача отработать на уровне 2024 года".

В 2024 году выпуск стали ММК понизился на 13,8%, до 11,195 млн тонн, продажи - на 9,8%, до 10,622 млн тонн.