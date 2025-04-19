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Алиханов сообщил, что дано поручение по расширению программы льготного автокредитования

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Авторынок России в настоящее время проходит сложный период, на стоках наблюдается скопление автомобилей, что создает дополнительное давление на рынок: для поддержки рынка дано поручение расширить программу льготного автокредитования, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в субботу.

"Конечно, ситуация с точки зрения автокредитования, она существенно отличается от того, что мы наблюдали в прошлом году. Тем не менее, сейчас даны поручения Дениса Валентиновича Мантурова (первый вице-премьер - ИФ) по расширению программы льготного кредитования. Мы надеемся, что это даст какой-то позитивный эффект, и мы все-таки сможем несколько ситуацию улучшить. Конечно, рекордов прошлого года мы, наверное, ставить уже не будем, потому что стоки давят на рынок, но уверен, что этот сложный период мы сможем преодолеть, не останавливая развитие новой модели линейки "АвтоВАЗа", - сказал он журналистам после церемонии старта промышленного выпуска автомобилей Lada Iskra на тольяттинском заводе автоконцерна.

В России"АвтоВАЗ" начал выпуск Lada Iskra на заводе в Тольятти"АвтоВАЗ" начал выпуск Lada Iskra на заводе в ТольяттиЧитать подробнее

Ранее корреспондент "Интерфакса" передал, что на тольяттинском заводе "АвтоВАЗа" в субботу стартовал промышленный выпуск автомобилей Lada Iskra. Дата запуска производства новой автовазовской модели приурочена к 55-летию с начала выпуска "копейки" (ВАЗ-2101 "Жигули").

Как сообщалось, общий объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга в РФ в 2025 году запланирован на уровне более 60 млрд рублей, в том числе 36 млрд руб. на льготное автокредитование и 27 млрд руб. на льготный лизинг. В 2024 году эти программы были профинансированы почти на 45 млрд руб., в том числе на льготные автокредиты было направлено 26 млрд руб., на лизинг - около 19 млрд руб.

По условиям программы льготного автокредитования базовая скидка составляет 20% (для жителей ДФО - 25%) от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (при покупке электромобилей - 30%). Программа сейчас действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников военной операции и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также для семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО.

Программа льготного лизинга распространяется на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с ДВС, набирающие не менее 1,6 тыс. баллов за локализацию, электромобили отечественного производства, высокоавтоматизированные транспортные средства.

Правительство РФ Минпромторг РФ Антон Алиханов АвтоВАЗ Lada Iskra
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