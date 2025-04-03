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Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в марте упали на 45%

Ожидание возврата в Россию ушедших автобрендов стало дополнительным фактором давления на авторынок

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в марте упали на 45%
Фото: Александр Артёменков/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) автомобилей на российском рынке с учетом альтернативных каналов поставок в марте 2025 года упали в годовом выражении на 45%, до 83,095 тыс. штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные регистраций транспорта.

По итогам I квартала 2025 года в РФ, по оценке АЕБ, было реализовано 254,069 тыс. новых легковых автомобилей и LCV (-26% г/г).

"Первый квартал текущего года ознаменовался сокращением рынка новых автомобилей и легкой коммерческой техники. За последние 10 лет хуже в процентном отношении результаты марта были только в 2022 году (-59%), а первого квартала - в 2015 году (-36%)", - прокомментировал результаты авторынка глава комитета автопроизводителей ассоциации Алексей Калицев.

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"Негативная динамика усилилась ввиду того, что к ранее многократно упомянутым факторам, таким как высокая финансовая нагрузка, добавилось появившееся на фоне новостей о возможных изменениях в геополитике, ожидание покупателей вероятного возвращения на российский рынок некоторых ранее ушедших компаний. Некоторые клиенты решили еще немного подождать, таким образом увеличив объем отложенного спроса, что в перспективе может привести к росту", - цитирует Калицева пресс-служба АЕБ.

По его словам, "продолжение текущей тенденции может привести к кризису в отрасли, что потребует срочной поддержки со стороны государства". "Особого внимания заслуживают такие направления, как актуализация программы льготного кредитования в части приведения ценовой границы подпадающих под программу автомобилей в соответствие с реальной стоимостью, а также распространение возможности доступа к программе обновления таксопарка автомобилей с уровнем локализации не менее 1,5 тыс. баллов", - добавил глава комитета автопроизводителей АЕБ.

АЕБ РФ
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