Объем нового бизнеса ЛК "Европлан" в I квартале снизился г/г на 61% до 21,7 млрд руб.

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "ЛК "Европлан" в первом квартале 2025 года закупило и передало в лизинг 6 тыс. единиц автотранспорта и техники на 21,7 млрд рублей с НДС, что на 61% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщается в пресс-релизе компании.

В том числе новый бизнес в легковом сегменте в первом квартале снизился по отношению к первому кварталу 2024 года на 59% до 8 млрд рублей, в сегменте коммерческого транспорта – на 65% до 10 млрд рублей, самоходной техники – на 52% до 4 млрд рублей.

Как поясняет компания, снижение ее нового бизнеса, как и всего лизингового рынка, обусловлено продолжающейся жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ. Она ожидает, что такие условия сохранятся на протяжении всего года, что может привести к снижению всего рынка автолизинга в диапазоне 40-50% по отношению к 2024 году.