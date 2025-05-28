Чистая прибыль "Европлана" по МСФО в I квартале упала на 68%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО в первом квартале 2025 года составила 1,386 млрд рублей, что на 68% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года (4,398 млрд рублей), говорится в отчете компании.

"Такой результат связан со снижением спроса на рынке ввиду высокой ключевой ставки ЦБ РФ и вызреванием убытков по сделкам с низкими авансами, что привело к увеличению резервов до 5,8 млрд рублей", - пояснили в компании.

Капитал на 31 марта 2025 года составил 50,769 млрд рублей против 50,616 млрд рублей на 31 декабря 2024 года.

Лизинговый портфель составил 227,5 млрд рублей (-11% с начала 2025 года).

"Европлан" с января по март 2025 года закупил и передал в лизинг около 6 тыс. единиц автотранспорта и техники (-56% г/г) на сумму 21,7 млрд рублей с НДС (-61% г/г).

"Европлан" был создан в 1999 году. Компания специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.