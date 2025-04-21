Снижение цен на нефть ускорилось, Brent подешевела до $66,34 за баррель

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Падение нефтяного рынка в понедельник ускорилось, снижение цен превышает 2%.

Обеспокоенность трейдеров потенциальным ухудшением состояния мировой экономики в результате торговой войны продолжает оказывать давление на рынок. Кроме того, признаки прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана снижают опасения относительно потенциальных ограничений поставок нефти с Ближнего Востока.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:50 по московскому времени составила $66,34 за баррель, что на $1,62 (2,38%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,59 (2,48%), до $62,42 за баррель.

В пятницу торги не проводились из-за пасхальных выходных.

Тегеран и Вашингтон договорились о проведении контактов на экспертном уровне по иранской ядерной проблеме, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По сообщению иранских СМИ, переговоры экспертов из обеих стран запланированы на ближайшую среду. Далее, 26 апреля, пройдет третий раунд консультаций между Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Состоявшиеся в субботу переговоры с Уиткоффом в Риме он охарактеризовал довольно позитивно.

"Рынок, возможно, начинает закладывать потенциальное возвращение поставок иранской нефти, поскольку переговоры продолжаются", - отмечает аналитик Emirates NBD Эд Белл.

"Преобладающие настроения на нефтяном рынке по-прежнему негативные, учитывая прогнозы ослабления экономики и спроса", - говорит эксперт.