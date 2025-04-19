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Иран и США проведут консультации на экспертном уровне по ядерной проблеме

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Тегеран и Вашингтон договорились о проведении контактов на экспертном уровне по иранской ядерной проблеме, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По сообщению иранских СМИ, переговоры экспертов из обеих стран запланированы на ближайшую среду. Далее, 26 апреля, состоится третий раунд консультаций между Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

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"У экспертов будет время, чтобы изучить детали и поработать над параметрами возможного соглашения. Затем, в субботу, мы проведем еще одну встречу в Омане, чтобы ознакомиться с результатами работы экспертов и оценить, насколько мы близки к согласованию основным пунктов соглашения", - заявил глава иранской дипломатии.

Состоявшиеся в субботу переговоры с Уиткоффом в Риме он охарактеризовал довольно позитивно. "Мы смогли достигнуть большего понимания по поводу некоторых целей, принципов", - считает министр.

Как добавил Аракчи, "нет причин для большого оптимизма, равно как и нет причин для большого пессимизма".

Иран Аббас Аракчи США Рим
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