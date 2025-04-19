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Консультации США и Ирана по атому проходят в Риме

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Делегации США и Ирана приступили в субботу ко второму раунду консультаций по иранской ядерной проблеме, сообщает агентство Mehr.

Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В роли посредника на переговорах выступает Оман. Именно в посольстве этой страны в Риме и организована встреча.

Уиткофф и Аракчи провели первые консультации неделю назад в Омане и договорились продолжить переговорный процесс.

Американская сторона нацелена на соглашение, которое гарантирует, что Иран не получит ядерное оружие. Иранская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что ее ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Президент США Дональд Трамп предупреждал, что если не сможет решить ядерный вопрос с Ираном путем переговоров, то рассмотрит иные варианты действий, в том числе - силовые.

Рим Иран США Оман Аббас Аракчи Стив Уиткофф
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