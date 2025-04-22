Поиск

Рубль утром чуть понижается в паре с юанем в ожидании новых драйверов к росту

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром во вторник, рубль опускается в ожидании новых драйверов к росту.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,167 руб. (+3,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,22 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта и заседания Банка России по ключевой ставке.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о хороших шансах на то, что удастся заключить соглашение по украинскому урегулированию на этой неделе, сообщило агентство Bloomberg. "Есть хорошие шансы на то, что будет заключено соглашение между Россией и Украиной на этой неделе", - приводит агентство слова Трампа.

В ночь на понедельник Трамп также заявил в соцсетях, что надеется на соглашение по Украине в течение недели, однако тогда воздержался от оценок шансов на успех.

25 апреля состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Цены на нефть

Цены на нефть повышаются во вторник в рамках коррекции после падения на 2,5% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $67,01 за баррель, что на 1,13% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 1,2%, до $63,81 за баррель.

В понедельник цены на нефть упали на фоне общего ухода от риска на мировых рынках в связи с ростом неопределенности относительно экономической политики США после нападок Трампа на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

В понедельник президент Соединенных Штатов опубликовал новый пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Пауэлла "крупным неудачником" и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

Давление на нефтяной рынок также оказывают ожидания ухудшения состояния мировой экономики в результате торговой войны, развязанной Трампом.

Китай Московская биржа Brent WTI Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%

Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%

Переговоры Таиланда с США по пошлинам отложили по просьбе Вашингтона

Аналитик допустил, что акции Apple могут подешеветь еще почти на 30%

Аналитик допустил, что акции Apple могут подешеветь еще почти на 30%

Трамп потребовал от "неудачника" Пауэлла немедленно снизить ставки ФРС

Трамп потребовал от "неудачника" Пауэлла немедленно снизить ставки ФРС

Российские судовладельцы отметили сокращение Южной Кореей импорта сельди и минтая

Российские судовладельцы отметили сокращение Южной Кореей импорта сельди и минтая

Цена золота достигла $3385 за унцию, обновив рекорд

Цена золота достигла $3385 за унцию, обновив рекорд
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6236 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });