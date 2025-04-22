Рубль утром чуть понижается в паре с юанем в ожидании новых драйверов к росту

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром во вторник, рубль опускается в ожидании новых драйверов к росту.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,167 руб. (+3,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,22 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта и заседания Банка России по ключевой ставке.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о хороших шансах на то, что удастся заключить соглашение по украинскому урегулированию на этой неделе, сообщило агентство Bloomberg. "Есть хорошие шансы на то, что будет заключено соглашение между Россией и Украиной на этой неделе", - приводит агентство слова Трампа.

В ночь на понедельник Трамп также заявил в соцсетях, что надеется на соглашение по Украине в течение недели, однако тогда воздержался от оценок шансов на успех.

25 апреля состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Цены на нефть

Цены на нефть повышаются во вторник в рамках коррекции после падения на 2,5% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $67,01 за баррель, что на 1,13% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 1,2%, до $63,81 за баррель.

В понедельник цены на нефть упали на фоне общего ухода от риска на мировых рынках в связи с ростом неопределенности относительно экономической политики США после нападок Трампа на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

В понедельник президент Соединенных Штатов опубликовал новый пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Пауэлла "крупным неудачником" и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

Давление на нефтяной рынок также оказывают ожидания ухудшения состояния мировой экономики в результате торговой войны, развязанной Трампом.