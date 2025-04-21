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Трамп видит хорошие шансы на заключение соглашения по Украине на этой неделе

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что есть хорошие шансы на то, что удастся заключить соглашение по украинскому урегулированию на этой неделе, передает Bloomberg.

"Есть хорошие шансы на то, что будет заключено соглашение между Россией и Украиной на этой неделе", - сказал президент.

Ранее Трамп также заявил в соцсетях, что надеется на соглашение по Украине в течение недели, однако тогда воздержался от оценок шансов на успех.

Дональд Трамп США Украина
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