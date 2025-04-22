Финтех-подразделение Ozon нарастило годовую чистую прибыль в 2,9 раза

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Озон Капитал", объединяющая большинство финансовых сервисов маркетплейса Ozon, нарастила чистую прибыль в 2024 году в 2,9 раза - до 16,2 млрд рублей, сообщила компания.

Динамика показателя обусловлена ростом процентных и комиссионных доходов.

Так, чистый комиссионный доход увеличился в 2,1 раза - до 19,9 млрд рублей, а чистый процентный доход - в 3,5 раз, до 24,3 млрд рублей.

"Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, в 2024 году компания сохранила чистую процентную маржу на уровне прошлого года - 11,5% (-0,1 п.п. г/г)", - говорится в сообщении.

На 31 декабря 2024 года количество активных клиентов увеличилось в 1,6 раза и достигло 30,3 млн. Объем средств клиентов на текущих счетах, вкладах и депозитах составил 193,5 млрд рублей.

Выручка "Озон Капитал" за минувший год выросла в 3,5 раза до 79,8 млрд рублей, скорректированная рентабельность капитала - на 13,5 п.п., до 59,4%.

ООО "Озон Капитал" объединяет большинство финансовых сервисов и бизнесов группы Ozon, включая Озон банк, МКК "Озон кредит", "Озон лизинг", "Озон инвест" и "Озон финрешения".