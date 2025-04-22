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Китай в I кв. увеличил импорт каучуков из РФ в денежном выражении в 1,5 раза

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Китай в первом квартале 2025 года нарастил импорт каучуков, резины и изделий из них из России на 52,6%, до $331,26 млн, а закупки пластмасс и изделий из них - на 12,5%, до $160,98 млн. Данные приведены в статистике Главного таможенного управления КНР.

Практически все средства, полученные Россией за поставленные в Китай каучуки и резины, традиционно приходятся на синтетический каучук - $331,13 млн (+52,7%).

Импорт полиэтилена из РФ по итогам квартала вырос на 16,2% - до $110,58 млн, полипропилена - на 20,3%, до $37,38 млн, полистирола - на 46,3%, до $439,17 тыс., ПВХ - почти в 1,6 раза, до $8,16 млн.

Экспорт пластмасс и изделий из них из КНР в РФ в минувшем квартале сократился на 0,4%, до $990,27 млн. Поступления от поставок полиэтилена снизились до $28,97 млн (-18,6%), полипропилена - до $15,76 млн (-19,1%), полистирола - до $12,91 млн (-16,4%), от продаж ПВХ выросли до $53,94 млн (+23,4%).

Полученные от поставок из КНР в РФ каучуков и резины средства - $459,59 млн - на 6,8% меньше показателя аналогичного периода 2024 года. Около 70% из них пришлось на шины - $323,6 млн (-8,8%). За синтетический каучук российские компании заплатили $16,38 млн (-33,8%), за конвейерные ленты - $23,6 млн (+8,3%), за трубы и шланги из вулканизированной резины - $24,37 млн (-7,2%).

Китай
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