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Дефицит бюджета еврозоны в 2024 г. снизился до 3,1% ВВП, Евросоюза - до 3,2% ВВП

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит государственного бюджета в странах еврозоны в 2024 году снизился до 3,1% ВВП по сравнению с 3,5% годом ранее, в государствах Европейского союза - до 3,2% ВВП с 3,5%, сообщило статистическое управление ЕС.

При этом госдолг в государствах, использующих единую европейскую валюту, поднялся до 87,4% ВВП с 87,3%, в Евросоюзе - до 81% ВВП с 80,8%.

Объем ВВП стран еврозоны в прошлом году почти достиг 15,161 трлн евро (повышение на 3,8%), дефицит бюджета - 468,58 млрд евро (сокращение на 9,1%), госдолг - 13,258 трлн евро (рост на 4%). ВВП ЕС превысил 17,95 трлн евро (увеличение на 4,3%), дефицит - 568 млрд евро (снижение на 4,6%), госдолг - 14,544 трлн евро (рост на 4,6%).

В 2024 году максимальный дефицит бюджета в Евросоюзе был зафиксирован в Румынии (9,3% ВВП), Польше (6,6%), Франции (5,8%) и Словакии (5,3%). У 12 государств отрицательное сальдо превысило 3% ВВП.

Профицит был зафиксирован только в шести странах: в Дании (4,5% ВВП), в Ирландии и на Кипре (4,3%), Греции (1,3%), Люксембурге (1%) и Португалии (0,7%).

Наименьший размер госдолга относительно ВВП на конец минувшего года был у Эстонии (23,6%), Болгарии (24,1%), Люксембурга (26,3%), Дании (31,1%) и Швеции (33,5%).

У 12 стран этот показатель превышал 60%. Самый существенный долг у Греции (153,6%), Италии (135,3%), Франции (113%), Бельгии (104,7%) и Испании (101,8%).

ЕС еврозона Дания Румыния Франция Ирландия Эстония
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