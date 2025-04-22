Segezha внесла изменения в условия допэмиссии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group, проводящего в настоящее время допэмиссию акций для снижения долговой нагрузки, на заседании во вторник рассмотрел вопрос об утверждении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении эмитента.

"Советом директоров принято решение о внесении технических изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ДСУР (документ, содержащий условия размещения - ИФ), чтобы предоставить компании больше возможностей для реализации сделки", - прокомментировали "Интерфаксу" решение совета директоров в пресс-службе компании.

"Подготовка к допэмиссии завершается. Мы финализируем все ее параметры с основными кредиторами компании", - отметили также в холдинге.

Как сообщалось, в рамках допэмиссии Segezha размещает по закрытой подписке 62 млрд 760 млн акций по цене 1,8 руб./бумага.

Решение о проведении допэмиссии для снижения долговой нагрузки было принято акционерами компании в декабре 2024 года, 28 февраля ЦБ РФ зарегистрировал выпуск. На прошлой неделе компания подвела итоги реализации преимущественного права выкупа действующими акционерами, они выкупили 136 тыс. бумаг, или 0,0002% допэмиссии.

Официально сообщалось, что допэмиссия пройдет в пользу нынешнего контролирующего акционера компании - группы АФК "Система" - и "ряда внешних инвесторов", в числе которых указаны четыре специализированных финансовых общества: "Галлий Капитал", "Иридий Финанс", "Неон Финанс" и АО "Интербиз".

В качестве внешних инвесторов выступают банки-кредиторы Segezha - Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и МКБ, сообщали источники "Интерфакса". По их данным, "Система" приобретет бумаги лесопромышленного холдинга на сумму до 50 млрд рублей, банки - на сумму до 60 млрд рублей. Фактически банки получат долю в Segezha в обмен на погашение долга. Факт обсуждения подобной схемы "Интерфаксу" недавно подтвердил глава ВТБ Андрей Костин, отметив, что окончательного решения по конфигурации сделки нет.

Учитывая сложное финансовое положение Segezha, банкам необходимо для этой сделки смягчение требований ЦБ к размеру резервирования и достаточности капитала. Как отмечали источники агентства, соответствующие переговоры с Банком России велись с участием банков, компании и ее основного собственника. На этой неделе глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что схема реструктуризации долговой нагрузки Segezha согласована с его собственниками, банками-кредиторами и ЦБ, который "пошел навстречу" участникам сделки.

Полученные в результате допэмиссии средства компания направит на погашение долга лесопромышленного холдинга, который по состоянию на 30 сентября 2024 года составлял 143,5 млрд рублей, соотношение чистого долга к LTМ OIBDA равнялось 13х (данные по итогам 2024 года компания еще не публиковала, источники "Интерфакса" по состоянию на март оценивали долг Segezha на уровне более 150 млрд рублей).

В настоящее время уставный капитал Segezha состоит из 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%.

В случае размещения допэмиссии в полном объеме, уставный капитал Segezha может увеличиться в 5 раз.

Segezha Group – вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha стала публичной компанией, проведя IPO на 30 млрд рублей по цене 8 руб./акция.