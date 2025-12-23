Нефть Brent умеренно подешевела до $61,97 за баррель

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно опускаются утром во вторник после уверенного роста накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 по Москве снижается на $0,1 (0,16%) до $61,97 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $1,6 (2,7%) до $62,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,13 (0,22%) до $57,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,49 (2,6%) до $58,01 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать риски для поставок нефти на фоне сохранения напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая перевозилась на них, заявил президент Дональд Трамп. "Мы будем действовать стратегически. Может быть, продадим. Может, используем для стратегических резервов. В любом случае, мы ее оставляем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе захваченной нефти.

Ранее Трамп ввел блокаду в отношении танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу. Также он объявил о признании нынешних властей республики иностранной террористической организацией.

В субботу береговая охрана США перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы, а 10 декабря - Skipper. В минувшие выходные была сделана попытка перехватить третье связанное с Венесуэлой судно.

Между тем аналитики Barclays отмечают, что даже в случае полного прекращения венесуэльского нефтяного экспорта предложение на рынке в первой половине следующего года будет достаточным.

"Даже если в ближайшей перспективе экспорт венесуэльской нефти сократится до нуля, в первом полугодии 2026 года рынки, скорее всего, все равно будут хорошо обеспечены", - говорится в аналитической записке банка. При этом, по оценкам экспертов Barclays, избыток предложения на мировом рынке уменьшится до 700 тыс. баррелей в сутки к четвертому кварталу 2026 года и будет продолжать сокращаться, если конфликт затянется.