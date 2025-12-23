Поиск

Нефть Brent умеренно подешевела до $61,97 за баррель

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно опускаются утром во вторник после уверенного роста накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 по Москве снижается на $0,1 (0,16%) до $61,97 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $1,6 (2,7%) до $62,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,13 (0,22%) до $57,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,49 (2,6%) до $58,01 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать риски для поставок нефти на фоне сохранения напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая перевозилась на них, заявил президент Дональд Трамп. "Мы будем действовать стратегически. Может быть, продадим. Может, используем для стратегических резервов. В любом случае, мы ее оставляем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе захваченной нефти.

Ранее Трамп ввел блокаду в отношении танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу. Также он объявил о признании нынешних властей республики иностранной террористической организацией.

В субботу береговая охрана США перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы, а 10 декабря - Skipper. В минувшие выходные была сделана попытка перехватить третье связанное с Венесуэлой судно.

Между тем аналитики Barclays отмечают, что даже в случае полного прекращения венесуэльского нефтяного экспорта предложение на рынке в первой половине следующего года будет достаточным.

"Даже если в ближайшей перспективе экспорт венесуэльской нефти сократится до нуля, в первом полугодии 2026 года рынки, скорее всего, все равно будут хорошо обеспечены", - говорится в аналитической записке банка. При этом, по оценкам экспертов Barclays, избыток предложения на мировом рынке уменьшится до 700 тыс. баррелей в сутки к четвертому кварталу 2026 года и будет продолжать сокращаться, если конфликт затянется.

Brent нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent умеренно подешевела до $61,97 за баррель

Кибератаку на венесуэльскую нефтяную компанию могли осуществить США

Что случилось этой ночью: вторник, 23 декабря

Фондовые индексы США завершили ростом третью сессию подряд

 Фондовые индексы США завершили ростом третью сессию подряд

Самолет ВМС Мексики потерпел крушение при посадке в Техасе

 Самолет ВМС Мексики потерпел крушение при посадке в Техасе

Трамп объявил о планах построить два боевых корабля нового класса

Трамп заявил, что США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры

 Трамп заявил, что США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры

Администрация Трампа отзывает десятки высокопоставленных американских дипломатов с зарубежных постов

Что произошло за день: понедельник, 22 декабря

Летевший из ОАЭ самолет "Уральских авиалиний" сел по техпричине в Ашхабаде
Хроники событий
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7942 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });