ЦБ с 2027 года обяжет финорганизации раскрывать обезличенные данные о структуре собственности

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 2027 года начнет требовать от финансовых организаций раскрытие обезличенных данных о структуре собственности. Об этом рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Она напомнила, что Банк России в 2022 году дал право банкам и другим финансовым организациям не раскрывать информацию, чувствительную к санкционным рискам, включая данные о структуре собственности и сведения о руководителях. Она отметила, что речь не шла о запрете раскрытия информации. Есть организации, которые продолжают публиковать ее и сейчас, но их немного. Например, из 352 действующих кредитных организаций структуру собственности раскрывают только 3 банка, это менее 1%. Среди микрофинансовых компаний информацию продолжают раскрывать 28%, управляющих компаний - 12%, страховщиков - 8%, НПФ - 6%.

"На следующий год возможность не раскрывать структуру собственности сохранится. Тем не менее, понимая, что рынку нужна какая-то качественная информация о структурах собственности его участников, мы предложили концепцию обезличенного раскрытия информации, без конкретных данных о персоналиях и их долях. Летом провели опрос, в котором приняло участие более 400 организаций, а также предварительно обсудили наш подход с участниками рынка. Что мы предлагаем? Мы хотим отказаться от публикации данных, идентифицирующих участников структур собственности. При этом мы планируем раскрывать информацию, которая по сути характеризует структуру собственности качественно, через набор критериев, которые мы определили с рынком", - рассказала Тяжельникова.

Этот подход планируется использовать для раскрытия данных о банках, негосударственных пенсионных фондах, страховых и управляющих компаниях, а также микрофинансовых компаниях. Она отметила, что Банк России продолжит получать информацию о структуре собственности в прежнем формате и продолжит выполнять контрольно-надзорные функции в отношении участников структур собственности.

ЦБ предлагает прописать в форму раскрытия 12 критериев с перечислением фактов, характеризующих участников структур собственности, отношения между ними с точки зрения контроля или влияния на финансовую организацию, их деловую репутацию и финансовое положение.

Например, в числе таких критериев:

- наличие лиц, под контролем и (или) значительным влиянием которых находится финансовая организация;

-наличие в структуре собственности лиц, которым Банком России направлены предписания в связи с признанием деловой репутации и (или) финансового положения неудовлетворительными;

- наличие в структуре собственности недружественных нерезидентов;

- наличие сделки по приобретению акций (долей) финансовой организации, осуществленной без предусмотренного законодательством согласия Банка России;

- наличие в структуре собственности лиц, у которых Банком России отозвана (аннулирована) лицензия либо они исключены из реестра.

"Ответы по критериям возможны в форме "да" и "нет" или "неприменимо". Таким образом, у каждого участника рынка сформируется свой уникальный набор ответов, который и будет публиковаться. Причем если участник рынка не захочет в таком обезличенном формате раскрывать информацию о себе, то он может вернуться к раскрытию сведений в полном составе, как было раньше, до 2022 года", - рассказала Тяжельникова.

ЦБ сам заполнит форму обезличенного раскрытия структуры собственности, исходя из имеющихся у него данных, полученных от участников финансового рынка, и дополнительной информации, которая есть у регулятора. Процесс согласования данных займет от 20 дней до 2 месяцев с момента получения согласия от финансовой организации, затем форма раскрытия информации с заполненными сведениями об участнике рынка будет опубликована на сайте ЦБ в разделе "Допуск на финансовый рынок" в подразделе "Структуры собственности участников финансового рынка". Она будет обновляться по мере поступления в ЦБ сведений о соответствующих изменениях структур собственности.

По мнению регулятора, предложенная форма не создает рисков раскрытия информации о собственниках финансовых организаций.

"В коммуникации с рынком мы также просили оценить риски идентификации. По итогам пришли к выводу, что идентифицировать собственников организаций при раскрытии информации на основе обезличенных критериев невозможно. Но поскольку это совершенно новый подход, новый формат раскрытия, к нему надо будет привыкнуть всем - и участникам рынка, и третьим лицам, то есть инвесторам, экспертам, журналистам, всем кому интересна структура собственности участников рынка. Не исключаю, что с учетом опыта использования нового формата мы увидим необходимость донастройки подходов", - отметила она.

"Мы планируем, что необходимые нормативные акты будут разработаны и приняты в 2026 году. Полагаю, что с учетом нашего релизного подхода по вступлению в силу нормативных актов, они вступят в силу не ранее 1 апреля 2027 года", - сказала Тяжельникова.