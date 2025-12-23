НРД получил 18,6 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027", "Россия-2047" и замещающим выпускам

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 18,6 млрд рублей (эквивалент $234,8 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 годах, а также по замещающим их выпускам, следует из сообщения министерства.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

В сообщении Минфина приводятся коды как оригинальных выпусков, так и тех, что были размещены в процессе замещения суверенных еврооблигаций. Процедура была завершена в начале декабря прошлого года.

Всего в рамках операции были замещены еврооблигации РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ продолжили обращаться на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента РФ от 9 сентября 2023 года.