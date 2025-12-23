Поиск

Медь обновила ценовой рекорд и впервые торгуется выше $12 тыс. за тонну

Медь обновила ценовой рекорд и впервые торгуется выше $12 тыс. за тонну
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Цены на медь во вторник впервые превысили отметку в $12 тыс. за тонну.

Котировки трехмесячных фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) к 14:33 по московскому времени выросли на 1%, до $12 059 за тонну.

С начала года металл подорожал примерно на 37%. Если такая же динамика будет показана по итогам всего года, это будет самый сильный подъем с 2009 года.

Поддержку котировкам оказывают серьезные проблемы на некоторых месторождениях и изменение торговых потоков в связи с тарифной политикой президента США Дональда Трампа.

Возможность введения Трампом пошлин на медь выступает одним из главных факторов роста цен на этот металл. Штаты значительно нарастили ее импорт, что вынудило производственные компании из других стран вступить в высококонкурентную борьбу за металл.

Перебои на крупных месторождениях в Чили и Перу и задержки в Индонезии сократили добычу на 8-12%, а невысокие темпы развития новых проектов ограничивают мировое предложение концентрата.

Кроме того, китайские медеплавильные заводы согласились на минимальные в истории нулевые тарифы на обработку и рафинирование на 2026 год, что только подчеркивает ограниченность предложения и дает добывающим компаниям дополнительное преимущество на переговорах.

При этом спрос в сегментах электромобилей, дата-центров и электросетей остается высоким, и Goldman Sachs прогнозирует более чем 60%-й рост спроса на медь в период по 2030 год, пишет Trading Economics.

медь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медь обновила ценовой рекорд и впервые торгуется выше $12 тыс. за тонну

 Медь обновила ценовой рекорд и впервые торгуется выше $12 тыс. за тонну

ЦБ РФ предложил разрешить покупку криптоактивов как "квалам", так и "неквалам"

 ЦБ РФ предложил разрешить покупку криптоактивов как "квалам", так и "неквалам"

Новогодний отдых за рубежом обойдется в 150-200 тысяч рублей за 8-9 дней

Аналитики Сбера выяснили, что условиям семейной ипотеки соответствуют 12% домохозяйств

 Аналитики Сбера выяснили, что условиям семейной ипотеки соответствуют 12% домохозяйств

ЦБ с 2027 года обяжет финорганизации раскрывать обезличенные данные о структуре собственности

 ЦБ с 2027 года обяжет финорганизации раскрывать обезличенные данные о структуре собственности

Нефть Brent умеренно подешевела до $61,97 за баррель

Фондовые индексы США завершили ростом третью сессию подряд

 Фондовые индексы США завершили ростом третью сессию подряд

Экспорт зерна в 2025/26 сельхозгоду может быть больше прогнозных 53-55 млн тонн

 Экспорт зерна в 2025/26 сельхозгоду может быть больше прогнозных 53-55 млн тонн

Alphabet покупает поставщика решений для дата-центров Intersect за $4,75 млрд

 Alphabet покупает поставщика решений для дата-центров Intersect за $4,75 млрд

"Шереметьево" с января повысит сборы с авиакомпаний РФ на 10%, с иностранных – на 3%

 "Шереметьево" с января повысит сборы с авиакомпаний РФ на 10%, с иностранных – на 3%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7947 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });