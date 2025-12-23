Медь обновила ценовой рекорд и впервые торгуется выше $12 тыс. за тонну

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Цены на медь во вторник впервые превысили отметку в $12 тыс. за тонну.

Котировки трехмесячных фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) к 14:33 по московскому времени выросли на 1%, до $12 059 за тонну.

С начала года металл подорожал примерно на 37%. Если такая же динамика будет показана по итогам всего года, это будет самый сильный подъем с 2009 года.

Поддержку котировкам оказывают серьезные проблемы на некоторых месторождениях и изменение торговых потоков в связи с тарифной политикой президента США Дональда Трампа.

Возможность введения Трампом пошлин на медь выступает одним из главных факторов роста цен на этот металл. Штаты значительно нарастили ее импорт, что вынудило производственные компании из других стран вступить в высококонкурентную борьбу за металл.

Перебои на крупных месторождениях в Чили и Перу и задержки в Индонезии сократили добычу на 8-12%, а невысокие темпы развития новых проектов ограничивают мировое предложение концентрата.

Кроме того, китайские медеплавильные заводы согласились на минимальные в истории нулевые тарифы на обработку и рафинирование на 2026 год, что только подчеркивает ограниченность предложения и дает добывающим компаниям дополнительное преимущество на переговорах.

При этом спрос в сегментах электромобилей, дата-центров и электросетей остается высоким, и Goldman Sachs прогнозирует более чем 60%-й рост спроса на медь в период по 2030 год, пишет Trading Economics.